Demirören Medya: Reuters Haber Ajansı aboneliğimizi iptal ediyoruz

Demirören Medya, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters haber ajansı aboneliklerine son vereceklerini açıkladı.

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA'nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding'in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.

Reuters ajansı, Demirören Grubu'nun enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazmıştı. Konuya aşina kaynaklar, faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini söylemişti.

Demirören Medya'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reuters Haber Ajansı, Demirören Şirketler Grubu'yla ilgili olarak “sözde” meçhul kaynaklara dayandırdığı, manipülasyon niteliğinde, basın etik ilkelerini hiçe sayan, mesnetsiz ve uydurma bir haber yayınlamıştır.

Bu haber, Demirören Şirketler Grubu'na yönelik alçakça bir iftiradır.

70 yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Demirören Şirketler Grubu, bu iftirayla ilgili olarak söz konusu ajansa meslek ilkelerine uyma çağrısı yapmıştır.

Reuters Haber Ajansı, bu çağrıya karşın basın meslek ilkelerine uygun bir tutum almamıştır.

Demirören Şirketler Grubu'yla ilgili olarak manipülasyon maksatlı haber yapmaktan çekinmeyen bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır.

Bu nedenle Reuters Haber Ajansı'yla kurduğumuz abonelik ilişkisini sonlandırıyoruz.

Servis ettiği haberlerle şirketimizi hedef alan Reuters'ın içeriklerini Demirören Medya olarak artık referans almayacağımızı ve kullanmayacağımızı belirtmek isteriz.

Kamuoyuna duyurulur."