Demirören Medya, Koronavirüs iddialarını iç yazışmayla doğruladı, evden çalışma modeline geçildi

Demirören Medya Grubu, bir çalışanlarında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Evrensel'den Gözde Tüzer'in haberine göre; Demirören Medya'da evden çalışan bir kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



Kanal binasındaki güvenlik görevlisinde görülen virüs sonrası kafeterya alanının dezenfekte edilerek, tedbiren hizmete geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Ayrıca evden çalışan bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

İnsan Kaynakları çalışanları bilgilendirdi

Çalışanlara "İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı ve Tedarik Zinciri Grup Başkanlığı" imzasıyla gönderilen iç yazışma bilgilendirmesinde "Kanal binası güvenlik görevlisi bir arkadaşımız kendisini iyi hissetmemesi üzerine, 23.03.2020 Pazartesi günü kardeşi tarafından Bağcılar Devlet Hastanesine götürülmüş olup, müşahede altına alınmıştır. Aynı gün kendisine koronavirüs testi yapılmış olup, test sonucu dün pozitif olarak saptanmıştır. Evden çalışan bir çalışanımızın ise test sonucu pozitif çıkmış olup, hastanede tedavi altındadır" denildi.

Konteyner iddiaları yalanlandı

Muhabir ve kameramanların konteynerde çalışmaya başladığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, konteynerde sadece bir miktar kamera ekipmanı olduğu iddia edildi.

Demirören yazışmada bina içinde alınan tedbiri sıraladıktan sonra “Sizlerden ricamız, kişisel hijyen kurallarına azami bir şekilde uymanız, sosyal mesafeyi korumanız ve sorunlarınız için anında İşyeri Hekimi, İdari İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlükleri ile iletişime geçmenizdir” dedi. Ancak gazetecilerin sahada sosyal mesafeyi nasıl koruyacaklarına dair bir bilgilendirme yapılmadı.

Ayrıca evden çalışma modeline geçildiği ve binalarda yapılması gereken işlerin, yöneticiler tarafından planlı olarak dönüşümlü bir şekilde yapıldığı da belirtildi.