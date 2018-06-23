Demirören Medya Grubu'ndan Muharrem İnce açıklaması

Demirören Medya Grubu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdiği son seçim mitinginin grup bünyesindeki televizyon kanalları ve internet sitelerinde yeterince yer bulmadığı eleştirilerine yanıt verdi.

Hurriyet.com.tr’de yayınlanan haberde, bazı haber sitelerinde İnce’nin mitinginin canlı olarak yayınlanmadığının iddia edildiği belirtilerek, “Demirören Medya Grubu iddiaların aksine tüm yayın organlarıyla mitingi canlı olarak okuyucularına aktardı” dendi.

Haberin devamında da şu ifadelere yer verildi:

“Mitingden anlık görüntülerle Muharrem İnce’nin konuşması Demirören Medya Grubu’nun yayınları; Hürriyet, Milliyet, Posta, Vatan, CNN Türk internet sitelerinden okuyuculara anlık olarak aktarılırken CNN Türk haber kanalı da mitingi canlı olarak izleyicilerine ulaştırdı. Grubun tüm haber sitelerinde ayrıca mitingden gelen tüm fotoğraflar foto galerilerle okuyuculara sunuldu.”