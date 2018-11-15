Demirören Medya Grubu'ndan Almanya'da büyük atılım: Hürriyet.de

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Demirören Medya, Hürriyet markasıyla internet basınında Avrupa açılımı yapıyor. Almanca olarak okuyucuyla buluşacak olan Hurriyet.de yayın hayatına başladı.

Türkiye’nin güçlü medya grubu Demirören Medya, yeni haber portalı Hurriyet.de ile Avrupa’da önemli bir haber ağı için ilk adımı atıyor.

Almanca haber portalı olarak kurulan Hürriyet.de, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın Almanca konuşulan ülkelerindeki herkese hitap edecek. 15 Kasım’da yayın hayatına başlayan dijital platform, her biri farklı alanlarda uzman bir habercilik geçmişine sahip olan Alman ve Türklerden oluşan güçlü bir editoryal kadroya sahip.

Hurriyet.de, dünyadan ve Türkiye’den gelen haber akışlarıyla, özgün bir içeriğe sahip olacak. Almanca yayın yapma ayrıcalığı ile Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi Almanca konuşulan ülkelerde de okurla buluşacak.

Siyaset, ekonomi, panorama, yaşam, seyahat, spor ve teknoloji bölümleriyle ilgili güncel, özel ve gündem yaratan kaliteli içerikler platformun haber akışında yer alacak.

Hurriyet.de Türkiye kaynaklı haber akışında Hurriyet.com.tr ve Demirören Haber Ajansından sağladığı güncel haberleri, raporları, fotoğrafları ve videoları kullanacak.

Uluslararası haber akışı için ise DPA (Alman Haber Ajansı), AFP (Fransız Haber Ajansı), SID (Spor Enformasyon Servisi) gibi önemli ajanslarla işbirliği yapacak.