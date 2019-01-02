Demirören Medya CEO'su: Eğer her farklılığın yaralarını kaşımaya başlarsak bu ülke Suriye'ye döner

Demirören Medya CEO'su ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın Hürriyet'teki ilk yazısı yayımlandı. Soysal, kazanabilmek uğruna daima birlik ve beraberliğin her şeyden daha çok önemli olduğuna inandıklarını söyleyerek, "Eğer her farklılığın yaralarını kaşımaya başlarsak bu ülke Irak ve Suriye’ye döner..." dedi.

Soysal ilk yazısının başlığını "Küçük hesap defterleri" koydu; şunları kaydetti:

...Biz kazanabilmek uğruna düşman seçmenin uzağında gezinerek daima birlik ve beraberliğin her şeyden daha çok önemli olduğuna inandık...



Farklılıklara tahamüül edebilmek

Farklılıklara tahammül etmeye olan inancımız bu yüzdendir.

Eğer her farklılığın yaralarını kaşımaya başlarsak bu ülke Irak ve Suriye’ye döner...

Yalnız aramızdaki büyük bir farkın olduğunu unutuveriyoruz.

Ve bu ülkede yaşayan her farklılığın cebinde küçük hesap defterleri var...

O küçük hesap defterleri bir yerlerde saklıdır...

Ve defterler açıldı mı hiç kimse öyle bir battaniyeye sarılarak bu ülkenin sınırlarını terk etmez...

Bu yüzden biz her farklılığa tahammül etmeyi ve sevmeyi yol edindik...

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