-DEMİRÖREN: İKİNCİ YARI ÜMİTLERİMİZ ARTIYOR BELEK (A.A) - 07.01.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, takımdaki havanın, yönetim kurulundaki birlik ve beraberliğin ve camiadaki inancın, sezonun ikinci yarısı için ümitlerini artırdığını ifade etti. Gloria Golf Kulübü'nde, gazetecilere verdikleri davetin ardından soruları yanıtlayan Demirören, gelecek sezonun takımını bugünden oluşturup bütün kupalara talip olmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, ''Takımdaki havamız çok güzel. Yönetim kurulumuzdaki birlik ve beraberlik çok güzel. Camiamızdaki, taraftarımızdaki inanç hepsinden daha güzel. Bunlar da bir araya gelince ikinci yarı için ümitlerimiz de artıyor'' dedi. Lider Trabzonspor ile aralarındaki 14 puanlık farkın inkar edilemeyeceğini kaydeden başkan Demirören, ''Biz 11 puandan şampiyonluk veren bir kulüp olarak 14 puandan da şampiyonluk alabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz 12 maç olan galibiyet serimizin üzerine çıkmak. Tahmin ediyorum 12 maçın üzerine çıkarsak şampiyonluğu da yakalarız. Şampiyon olur olmaz Avrupa ve Türkiye Kupası bizim için önemli'' şeklinde konuştu. -''BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDAN BERİ AVRUPA'YA DAMGASINI VURDU''- Yıldırım Demirören, Beşiktaş'ın sezon başından bu yana Avrupa'ya damgasını vurduğunu, yükselttikleri çıtayı düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını ifade etti. Demirören'in açıklamaları şöyle: ''Beşiktaş sezon başından beri Avrupa'ya damgasını vurdu. Hem yaptığı transferlerle hem de Avrupa kupasındaki başarısıyla. Vurmaya da devam edecek. Bir yere gelmek kolay, bir yerde kalmak zor. Beşiktaş'ta çıta çok yükselmiştir. Bu çıtayı aşağıya düşürmeye ne benim ne yönetimin ne de bundan sonra gelecek yönetimlerin hakkı yok. Bundan sonra yapacağımız transferler muhakkak aldığımız bu oyuncuların seviyesinde olması gerekiyor. İnşallah yeni yaptığımız transferlerimiz en kısa zamanda kadroya uyum sağlar ve hedefleri kovalarız.'' Devre arasında transfer yapmaya karşı olduğunu beyan ettiğini, ancak Almeida, Simao ve Fernandes gibi üç yıldızı devre arasında getirebilmenin büyük bir başarı olduğunu kaydeden Demirören, ''Biz birini fonla aldık birini de çok ucuz bir rakamla aldık. Ama eğer kontratları sezon sonunda bitseydi, bizim önümüze ödediğimiz paralardan daha büyük paralarla çıkacaklardı. Onun için devre arasında üç önemli yıldızı kazandırdık. Sezon sonunda da Fernandes'ten hocamız memnun olursa opsiyon hakkı bizde, oturup konuşacağız'' dedi. Teknik direktör Bernd Schuster ile çok genel ve önemli konularda biraraya geldiğini bildiren Demirören, yarın golf oynayacaklarını belirtti. Schuster'in sezon başında gergin olmadığını, yaşanılan sakatlıkların ardından kendisinde bir gerginlik olduğunu anlatan Demirören, ''Beşiktaş 32 maç oynadı, tam kadroyla çıktığı maç sayısı 5-6'yı geçmez. Guti ile Quaresma'nın beraber oynadığı maç sayısı 4. Demekki kadro oluşumunda, sakatlıklar nedeniyle problemimiz oldu'' dedi. Altı yıllık başkanlık döneminde transferini gerçekleştiremediği, aklında kalan bir oyuncu olup olmadığı sorulan Demirören, ''Kimi istediysek, doğrusuyla yanlışıyla, iyisiyle kötüsüyle Beşiktaş Kulübü'ne kazandırdık. Ama transferlerde istediğimiz oyuncular geldikleri zaman ümit edilen performansı gösteremeyebiliyorlar. Bunlar da futbolun içinde var'' diye konuştu. Bir soru üzerine, Tabata'nın tam olarak beklediklerini veremediğini ifade eden Demirören, ''Ancak Tabata'nın bu olmadığı gerçeğini de hepimiz biliyoruz. Ben Tabata spekülasyonunu anlamıyorum. Çünkü her kulüpte her başkan bir oyuncuyu katkısı olacak diye alır. Kulüplerin geçmişine dönecek olursanız, her kulübün geçmişine, Tabata gibi ne oyuncular bu kulüplere geldi gitti. 1996 senesinde Beşiktaş Kulübü sadece Ayhan'a 12 milyon dolar para verdi. 12 milyon doları bugüne vurursanız, Tabata'nın 3-4 misli çıkar. Zaten bunların tartışılmasıyla Tabata'yı da ilk günden kaybettik'' şeklinde konuştu. Demirören yabancı kontenjanının kalkması, ancak altyapıdan en az bir, en fazla üç oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkması mecburiyetinin getirilmesi gerektiğini ifade etti. ''Basketbolda gelecek yıl Efes Pilsen grubuyla bir birliktelik olabilir mi'' şeklindeki soruya Demirören, ''Sponsorları başımızın üzerinde taşımak lazım. Bizim Cola Turka ile mukavelemiz bu sezon bitiyor. Öncelik onlarla olmak kaydıyla, onlarla görüştükten sonra herkesle görüşeceğiz tabi ki'' yanıtını verdi. Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Serdal Adalı, Halil ve Hamit Altıntop kardeşlerin Türkiye'ye gelmek istemeleri durumunda, transfer için bu iki futbolcuyla ilgileneceklerini söyledi. Adalı, iki futbolcunun menajerlerinin gelecek tekliflere açık olduğunu söyledikleri ifade edilerek yöneltilen soruya, ''Şu ana kadar ciddi bir görüşmemiz olmadı. İlk önce Türkiye'ye gelmek istemeleri önemli. Öyle bir karar verirlerse tabii ki ilgileniriz'' yanıtını verdi. Yapılan transferlerden teknik direktör Bernd Schuster'in gayet memnun olduğunu kaydeden Adalı, ''Başkanımıza teşekkürlerini yolladı. Önemli olan ikinci devrede bizim memnun olmamız. Bundan sonrası hocamıza düşüyor. Elimizden gelebilecek her şeyin en iyisini yaptık'' diye konuştu. Serdal Adalı, Eskişehirspor'dan transfer etmek istedikleri futbolcu Sezer Öztürk için yarın Antalya'ya gelecek olan kulüp başkanı Halil Ünal ile tekrar görüşeceklerini ifade etti.