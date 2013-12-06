Demirören Grubu’na ait Kemer Country'e devlet el koyuyor

Turizm işletme ruhsatıyla 1991'de orman alanına kurulan, üzerinde turizm tesisleri ile özel konutların olduğu 2008'de şirketin çoğunluk hisseleri Demirören Grubu’na geçen Kemer Country'e devlet el koyuyor. El koyma süreciyle ilgili son kararı Maliye Bakanlığı aldı. Bakanlık çevrelerinden alınan bilgiye göre Maliye, geçen hafta “tesislerin üst kullanım haklarının (özel mülkler dahil) mevzuata aykırı olduğu ve izinlerin iptal edilmesi gerektiği” tespiti yaptı.

Turizm Bakanlığı, Haziran 2013'te ruhsata aykırılık gerekçesiyle tesisin turizm işletme belgesini belgesini iptal etti. Ardından Orman Bakanlığı saha izni dahil verdiği tüm izinleri kaldırdı. Son olarak Maliye, arazinin üst kullanım hakları (tapu) tescilinin yasalara aykırı olduğuna ve izinlerin iptaline karar verdi.

İsmail Altunsoy'un Zaman gazetesi'nde yer alan habere göre, Kemer Country el koyma süreci Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla başladı. Bakanlık, bölgenin turizm tesisi gibi kullanılmadığı (ruhsata aykırılık) gerekçesiyle verdiği tüm izinleri Haziran 2013’te iptal etti. Bu karar üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı da ormanlık alan için saha iznini kaldırdı. İki bakanlığın ardından harekete geçen Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak, ruhsata aykırı inşa edildikleri gerekçesiyle arazinin üst kullanım hakları (tapu) tescilinin yasalara aykırı olduğuna karar verdi. Kararların kısa süre içerisinde Kemer Country olarak bilinen Kemer Yapı Turizm A.Ş.’ye tebliğ edileceği kaydedildi.

Kemer Country projesinin hayata geçirilmesi 1990’lı yılların başına dayanıyor. İstanbul Göktürk beldesinde yaklaşık 2 bin dönüm arazi üzerine kurulu bulunan Kemer Country projesi izinlerin alınmasıyla turizm tesisi olarak kurulmaya başladı. Zaman içerisinde proje kapsamına golf ve otellerin dışında sosyal tesisler, villalar gibi ilave yatırımlar yapıldı. Halen Kemer Country’de iş dünyasından sanat dünyasına kadar çok sayıda ünlü ismin villası bulunuyor. Şirket sahibi Esat Edin’in Kazdağları’nda 3 çocuğuyla birlikte sel sularına kapılarak 2008 yılında hayatını kaybetmesi sonrası gelişen süreçte şirketin çoğunluk hisseleri Demirören Grubu’na geçti.

Maliye ve diğer iki bakanlığa göre Kemer Country’de gerek şirket lehine tesis edilen irtifak hakları ve gerekse bu hakların bağımsız ve sürekli üst haklarının tapuya tescil edilmesinin hiçbir geçerliliği yok. Bu nedenle kesin izin ve üst haklarının iptali de gerekiyor. Üç bakanlığın incelemesinde ‘verilen izinlere aykırı olarak turizm alanının özel imara açıldığı’ belirtiliyor. Aynı incelemelerde tesislere giden denetim elemanlarının “turizm tesisi olarak gözüken yapıların aslında özel mülkiyet olduğu; kişiler üzerine elektrik, su, doğalgaz aboneliklere olduğu” kayda geçiriliyor. Bu durum Turizm İşletme Ruhsatı’na aykırı bulunuyor. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı yapılaşmaların izinlere uygun hale getirilmediğine vurgu yapılıyor.

Proje, İstanbul Göktürk beldesindeki bir bölgenin 1991 yılında golf sahası, tatil sitesi ve oteller yapılması amacıyla 49 yıllığına Kemer Yapı ve Turizm AŞ’ye tahsisiyle başladı. Üç bakanlığın tespitlerine göre turizm amacıyla izin verilen projede amaç dışında özel mülk, tesis, villa şeklinde yapılaşmaya gidildi. Ayrıca izinsiz olarak bazı tesisler kiraya verildi. Turizm Bakanlığı, ‘onaylı plan ve proje’ dışına çıkıldığı gerekçesiyle Kemer Yapı’nın Turizm İşletme Belgesi’ni iptal etti. Bu gelişme üzerine Orman Bakanlığı da mevzuata ve taahhütlere aykırılıkların giderilmemesi, ayrıca turizm maksadıyla verilen izinlerin konut olarak kullanılması ve Turizm Belgesi’nin iptali nedeniyle verdiği bütün izinleri Haziran 2013’te kaldırdı. Son olarak Maliye Bakanlığı Milli Emlak birimi ‘bütün üst kullanım haklarının iptaline’ karar verdi. Kemer Yapı A.Ş. konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

