Demirören: Beşiktaş'tan alacağımı hibe edeceğim

T24 - Beşiktaş Başkanı Demirören, "Alacağımı Beşiktaş'a hibe edeceğim ancak tek şartım var, bundan sonraki başkan ve yöneticiler de Beşiktaş'ın kasasına koyduklarını geri almayacak" dedi.



Beşiktaş Kulübü'nün Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı yapılıyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, siyah-beyazlı kulübün kendisine olan borcunu hibe edeceğini açıkladı.

Yıldırım Demirören, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün kendisine olan borcuyla ilgili olarak, ''Herkes alacağımı konuşuyor, ben Beşiktaş'a alacağımı hibe edeceğim ama tek şartım var, bundan sonraki başkan ve yöneticiler, Beşiktaş'ın kasasına koydukları her parayı onlar da hibe edecekler'' diye konuştu.

Başkan Demirören'in bu konuşması üzerine salonda bulunan kongre üyeleri ayağa kalkarak dakikalarca kendisini alkışladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, ''Bir babanın çocuğuna vedası gibi hislerle doluyum'' dedi.

Demirören, siyah-beyazlı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısının başlamasından yaklaşık 1.5 saat sonra salona gelerek, konuşma yaptı.

''Bugün hayatımın en zor konuşmalarından birini yapmak üzere buradayım'' diyen Demirören, ''Bir babanın çocuğuna vedası gibi hislerle doluyum. 4 sene yönetimde, 8 sene de yüce Beşiktaşımızın başkanlık koltuğunda sizlerle birlikte iyi ve kötü günler geçirdik. Tabii ki hatalarımız oldu ama, ne yapmak istediysek yüce Beşiktaşımızı ve sizleri mutlu etmek için yaptık. Bu süreçte sizleri kırdıysam şimdiden affola'' diye konuştu.



''Borçlanma, rakiplerimizle rekabet için''



2002'de kulübün borcunun 11 milyon dolar civarında olduğunu anlatan Demirören, şöyle devam etti:

''Ezeli rakiplerimizin de aynı civardaydı. Bugün de aynı düzeyde, hatta onlarınki biraz daha fazla. Bu da rakiplerimizle rekabet için, sahada başarı için, alınacak kupalar içindi. 2004'ten bu yana ben ve yönetimim 6 şanlı kupa kazandırdık. Basketbolda ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bayan basketbolda Cumhurbaşkanlığı ve şampiyonluk kupaları kazandık, bayan voleybolda Balkan Kupası'nı alıp, bedensel engelli basketbolda iki kez şampiyon olduk. Atletizmde dünya şampiyonu sporcu çıkardık, satrançta, briçte şampiyonluklar kazandık. Bütün kupaları toparlayan namağlup hentbol takımı kurduk. Iverson, Simao, Williams, Guti, Quaresmalarla Beşiktaşımızın adını dünyaya duyurduk. Avrupa'da örneği olmayan Fulya'yı Beşiktaş'a kazandırdık.''



Stat müjdesi



Yıldırım Demirören, İnönü Stadı'nın yıkılarak yeniden yapılmasını kapsayan stat projesinin en önem verdiği proje olduğunu da belirterek, ''Stat projemizin, uzun uğraşlar sonucunda, Sayın Başbakanımızın verdiği sözle izinleri tamamlanma aşamasına geldi, Beşiktaşımıza hayırlı olsun. Kişiler seçilmek için stat projesinden bahseder, ben veda ederken bunun müjdesini veriyorum'' dedi.



Taraftarlara seslendi



Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Demirören, şunları kaydetti:

''Bir mesajımız da dünyanın en büyük taraftarı olan Beşiktaş taraftarına. Sosyal sloganlarıyla, destekleriyle her zaman zirvede olmuştur. Eğer taraftarlar başkan ve yönetimine her koşulda sahip çıkmazsa, bir tek rakiplerimizi memnun ederler. Onlardan ricam, her koşulda takımına, başkanına ve yönetimine bundan sonra sahip çıkmalıdırlar.''

Demirören, genel kurul üyelerine de seslenerek, ''Bir mesajım da sizlere; başkanlar, yöneticiler ne yapıyorlarsa Beşiktaşımızı yüceltmek için yapıyorlar ve yapacaklar. Genel kurul üyelerinden tek ricam, Beşiktaşlılık duruşunu kimsenin bozmasına izin vermeyin'' ifadelerini kullandı.

Bu arada, başkan Demirören, konuşmasının ardından oldukça duygulanırken, daha sonra salondan ayrıldı.



Beşiktaş'ın borcu 296 milyon 625 bin 874 lira



Beşiktaş Kulübü'nün Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı sürerken, kulüp yönetim kurulu adına, mali işlerden sorumlu asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin net borcunun 296 milyon 625 bin 874 lira olduğunu açıkladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda kulüp yönetim kurulunun mali raporlarını okuyan Soğancıoğlu, borçlar konusunda yaptığı konuşmada, ''Derneğimizin net borucu 5 milyon 411 bin 644 dolardır. Yıldırım Demirören'e borç 103 milyon 355 bin 901 lira, Serdal Adalı'ya borç ise 9 milyon 841 bin 510 liradır. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin net borucu ise 296 milyon 625 bin 874 liradır'' dedi.

Ertunç Soğancıoğlu, diğer mali konularda da bilgi verirken, eski futbolcuları Ferrari ile ilgili olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) duruşmanın devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Ferrari 11 Temmuz 2011 tarihinde sözleşmeyi feshetti. Ödenmesi gereken tedavi masraflarının ödenmemesi, A2 takımında idman zorunluluğu, kampa götürülmeyerek tesiste çalıştırılmasını dayanak göstererek 7.6 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunmuştur. 2011 yılından beri sakat olduğu, kampa götürülmemesinin normal olduğu ve kendisine özel antrenör verildiği açıklanmıştır. Sözleşmesini haksız feshetmiş, bu nedenle karşılığında kendisinden 7 milyon 750 bin dolar kulübümüz tazminat talebinde bulunmuştur. Yargılama CAS'ta devam etmektedir.''

Soğancıoğlu, kulüpte mali disiplinin sağlanması için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, yönetim kurulu üyesi Orhan Saka ise idari yönden yönetim kurulunun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Genel sekreter Fahrettin Curoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle kendisinin idari raporları okuduğunu vurgulayan Saka, 2010-2011 sezonu bitiminde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan ''futbol depreminin'' tüm spor camiasını içine çektiğini vurgulayarak, ''Türk sporuna 109 yıldır meşale olan Beşiktaş, spor kültürü dışında bir faaliyetin dışında yer almamıştır'' dedi.