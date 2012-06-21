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Spor

Demirören, Beşiktaş'ın sponsorluğundan çekildi

Demirören Holding, Beşiktaş Basketbol Takımı’na sponsorluk anlaşmasına devam etmeme kararı aldı

21 Haziran 2012 18:25

Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren Milangaz, Beşiktaş Basketbol Takımı'nın sponsorluğundan çekildi.
 
Demirören Holding, Beşiktaş Basketbol Takımı’na sponsorluk anlaşmasına devam etmeme kararı aldı.

Holdingden yapılan açıklamada, Beşiktaş camiasına, Beşiktaş Yönetim Kurulu’na, siyah beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlara, Başantrenör Engin Ataman, Şeref Yalçın ve basketbol takımının tüm oyuncularına teşekkür edildi.

Demirören Şirketler Grubu, Milangaz firmasıyla Beşiktaş'ın sponsorluğunu yürütüyordu.

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