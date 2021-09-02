Demirören, Azerbaycan’daki piyangoyu ABD’li ortağıyla işletecek

Demirören Grubu, Azerbaycan’daki devlete ait şans oyunları şirketi Azerlotereya'yı ABD’li ortağı Scientific Games ile birlikte işletecek.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de anlaşma imzalandı. Anlaşmanın törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Azerbaycan Ekonomi Bakanlı Mikayil Jabbarov, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Devlet Mülkiyetleri Sorumlu Başkan Vekili Matin Eynullayev katıldı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre; anlaşma da geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi. İşte o anlaşmada yeni bir gelişme yaşandı ve Demirören Grubu, Türkiye’deki ortağını Azerbaycan’daki işletmeye kattı.

İddaa’yı de birlikte işletiyorlar

Böylece Azerlotereya'yı Demirören Grubu ve ABD’li ortağı Scientific Games ile birlikte işletecek. Kamuoyunda "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen 2019 yılındaki ihalede, en iyi teklifi dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e ait Demirören Holding ve Amerikalı Scientific Games ortaklığından oluşan Şans Girişim vermiş ve kazanmıştı.

Ardından Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden ayrılmıştı. Hatırlatmakta fayda var. Türkiye’deki Milli Piyango ihalesini Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal – Şans Ortak Girişimi kazanmıştı.

Milli Piyango’nun işletmesi Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal-Şans Ortak Girişimi'ne verilmişti. Ortaklık, 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranı teklif etmişti.