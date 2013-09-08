Demirören AVM’ye 2 kez yıkım kararı çıkmasına karşın uygulanmadığı iddia edildi

Projesine aykırı olarak yapılan ve iskânı bulunmayan Demirören AVM ile ilgili CHP’li belediye meclis üyeleri tarafından yıllardır sunulan soru önergelerine Beyoğlu Belediyesi, ilk kez yanıt verdi. Yanıtta Beyoğlu Belediyesi’nin AVM inşaatı için 2 kez yıkım kararı aldığı ancak uygulanmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Beyoğlu Belediyesi CHP grubu tarafından 1 Temmuz 2013 günü verilen soru önergesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 12 Ağustos 2013 günü Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan imzası ile soru önergelerine yanıt verdi. Belediyenin yanıtına göre Beyoğlu Belediyesi, inşaat devam ederken 2011 yılında tespit edilen aykırılıklar için yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatın mühürlenmesine karar verdi. Koruma bölge kurulunun projeleri uygun görmesi üzerine yeni bir yapı tatil tutanağı düzenlendi. Bu kez Beyoğlu Belediye Encümeni kararı ile yıkım kararı çıktı. Ayrıca inşaat sahiplerine para cezası kesildi ve TCK’nin imar kirliliği maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunuldu. Ancak inşaat devam etti.

25 Mayıs 2012 tarihinde 3 ayrı parsel için ikinci kez yapı tatil tutanağı düzenlendi. Yani ikinci kez yıkım kararı çıktı. Savcılığa tekrar suç duyurusunda bulunuldu. İBB iki kez ilçe belediyesine yıkım kararını neden uygulamadığını sordu, ancak ilçe belediyesinden bir yanıt gelmedi. İBB böyle bir durumda yıkımı kendisi de yapabilir, ancak bu yola da gidilmedi. AVM’nin içinde İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın ailesine ait Saray Muhallebicisi’nin şubesi bulunuyor. Beyoğlu Belediyesi AVM’nin iskân belgesinin bulunmadığını da açıkladı. Süreç devam ederken İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu daha önce üzerinde tarihi yapı olan parselin inşaat alanına katılmasının imar yasalarına ve projeye aykırı olduğuna ilişkin Kasım 2012’de kararını değiştirip parsellerin birleştirilmesinin yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Belediye de 3 parselin tek parsel haline getirilmesinin kurul kararları doğrultusunda uygulanmasına devam edildiğini kaydetti. AVM’nin sahibi Demirörenler hakkında açılan dava da sürüyor. Ancak parsel birleştirilmesi ile ilgili karar değişikliği davanın önemli dayanaklarından birini ortadan kaldırdı.

