T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Demirören AVM’ye 2 kez yıkım kararı çıkmasına karşın uygulanmadığı iddia edildi

Beyoğlu Belediyesi'nin Demirören AVM'nin inşaatı devam ederken 2011 yılında inşaatın mühürlenmesine karar verdiği fakat kararın uygulamaya geçirilmediği iddia edildi

08 Eylül 2013 15:08

Projesine aykırı olarak yapılan ve iskânı bulunmayan Demirören AVM ile ilgili CHP’li belediye meclis üyeleri tarafından yıllardır sunulan soru önergelerine Beyoğlu Belediyesi, ilk kez yanıt verdi. Yanıtta Beyoğlu Belediyesi’nin AVM inşaatı için 2 kez yıkım kararı aldığı ancak uygulanmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Beyoğlu Belediyesi CHP grubu tarafından 1 Temmuz 2013 günü verilen soru önergesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 12 Ağustos 2013 günü Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan imzası ile soru önergelerine yanıt verdi. Belediyenin yanıtına göre Beyoğlu Belediyesi, inşaat devam ederken 2011 yılında tespit edilen aykırılıklar için yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatın mühürlenmesine karar verdi. Koruma bölge kurulunun projeleri uygun görmesi üzerine yeni bir yapı tatil tutanağı düzenlendi. Bu kez Beyoğlu Belediye Encümeni kararı ile yıkım kararı çıktı. Ayrıca inşaat sahiplerine para cezası kesildi ve TCK’nin imar kirliliği maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunuldu. Ancak inşaat devam etti.

25 Mayıs 2012 tarihinde 3 ayrı parsel için ikinci kez yapı tatil tutanağı düzenlendi. Yani ikinci kez yıkım kararı çıktı. Savcılığa tekrar suç duyurusunda bulunuldu. İBB iki kez ilçe belediyesine yıkım kararını neden uygulamadığını sordu, ancak ilçe belediyesinden bir yanıt gelmedi. İBB böyle bir durumda yıkımı kendisi de yapabilir, ancak bu yola da gidilmedi. AVM’nin içinde İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın ailesine ait Saray Muhallebicisi’nin şubesi bulunuyor. Beyoğlu Belediyesi AVM’nin iskân belgesinin bulunmadığını da açıkladı. Süreç devam ederken İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu daha önce üzerinde tarihi yapı olan parselin inşaat alanına katılmasının imar yasalarına ve projeye aykırı olduğuna ilişkin Kasım 2012’de kararını değiştirip parsellerin birleştirilmesinin yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Belediye de 3 parselin tek parsel haline getirilmesinin kurul kararları doğrultusunda uygulanmasına devam edildiğini kaydetti. AVM’nin sahibi Demirörenler hakkında açılan dava da sürüyor. Ancak parsel birleştirilmesi ile ilgili karar değişikliği davanın önemli dayanaklarından birini ortadan kaldırdı.
 

ETİKETLER

demirörenistiklalavmmahkemebeyoğlubelediyeahmet misbah demircankararinşaatdurdurma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24