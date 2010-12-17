Demirören AVM'nin kaçak katları yıkılacak

T24 - İstanbul Beyoğlu'nda gökdelen gibi yükselen Demirören AVM'nin kaçak katlarına yıkım kararı çıktı.





Radikal Gazetesi'nden Erkan Altuğ'un haberine göre binanın, projeye uygun olmadığı tespit edilen katları traşlanacak.



Müfettişler de inceliyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Biz kurul kararlarını uyguladık. Ama mutsuzum, inceletiyorum” açıklaması yapmış, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da iki müfettiş görevlendirmişti. Demirören Grubu adına Radikal’e bilgi veren Tayfun Demirören ise kanunlara aykırı işlem yapmadıklarını söylemişti.



Basında çıkan haberler İstanbul 2. No’lu Yenileme Kurulu’nu da harekete geçirdi. Kurul üyeleri inşaatta incelemeler yaptı. Ve binanın dikkat çekici bir yüksekliğe ulaşmasının önünü açan kararlarda imzası bulunan Yenileme Kurulu, ‘Demirören AVM inşaatının 2863 sayılı yasaya aykırı olarak sürdüğünü, onaylanan projeye aykırı unsurlar tespit edildiğini’ karara bağladı ve ‘gerekli önlemlerin alınması için’ Kültür Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi’ne gönderdi.



Kurulun 8 Kasım 2010 tarihli ve 1888 sayılı kararında hayli ağır ifadeler yer alıyor: “346 pafta 13, 14, 15 parselde devam eden inşaatla ilgili onaylı projeye aykırılıklar tespit edilmiştir. ...yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına, ...faaliyetin durdurulmasına, yapının kot kesimi ve kabaresinin projeye aykırı olduğu tespit edildiğinden planların belediyeden istenmesine, onaylı projeye aykırı kat ve cephe kesimlerinin onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.”



Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, kurul raporunun ellerine ulaştığını doğrulayıp ekledi:

“Kurulun raporunu hemen işleme koyduk ve ilgili kişilere ilettik. Projeye aykırı bulunan unsurların yasal süreler içinde projeye uygun hale getirilmesini bekliyoruz.”



Ulaşmaya çalıştığımız Kültür Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili henüz ses çıkmadı.



Projeye aykırı katların yıkılmasına

İstanbul 2 No’lu Yenileme Kurulu’nun 8 Kasım 2010 tarihli raporundan...

346/14 parselde yer alan inşat ile ilgili yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 65. maddesine göre savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına, 346 pafta 13, 14, 15 parselde devam eden faaliyetin durdurulmasına, yapının kot kesimi ve kabaresinin onaylanan projeye aykırı olduğu tespit edildiğinden planların ilgili belediyeden istenmesine, onaylı projeye aykırı kat ve cephe kesimlerinin onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.

