DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (4)

* Ekmeleddin İhsanoğlu,

\"Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı\"

* Hüsnü Özyeğin,

\"Onu kaybetmek sadece benim açımdan değil, tüm Türkiye için çok önemli büyük bir kayıp\"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca\'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, iş adamı Hüsnü Özyeğin, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz da yer aldı. Taziye ziyareti sonrası açıklama yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, “Çok değerli bir sanayici ve dostumuzu kaybettik. Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan\'ın çok önemli bir özelliği var onu da herkes bilmez; sanatseverdi, kültür mirasına büyük katkıları olmuştur. Osmanlı dönemi Türk İslam Sanatı eserlerinden oluşan çok kıymetli bir koleksiyonu vardı. Evi bir nevi müzeydi. Sanat değeri yüksek bir insandı\" dedi.

\"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BÜYÜK BİR KAYIP\"

Hüsnü Özyeğin ise “Erdoğan Bey benim 45 yıllık dostumdu. Onu kaybetmek sadece benim açımdan değil, tüm Türkiye için çok önemli büyük bir kayıp. Yaptıkları şeyler, bıraktığı eserler onun en önemli mirası olmuş oldu. En son iki ay önce ofisine gittim ve hastanede ziyaret ettim ama kendisini göremedim. Hep çalışırdı, Çalışkan bir insandı. Torunu da 15 gün sonra Özyeğin Üniversitesi\'nde mezun olacaktı, onu görememesi yazık oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Özyeğin\'in açıklaması

- İhsanoğlu\'nun açıklaması

- Bayraktar ve Sapmaz\'ın görüntüsü

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