Demirören, İstiklal'deki AVM'si için ifade verdi

Beyoğlu'nda yapılan Demirören AVM'nin yapımı esnasında başta tarihi cami olmak üzere, etrafında bulunan tarihi eserlere zarar verdiği iddiasıyla Demirören ailesine dava açıldı. Bugün öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya gelen Demirören ailesi, hep bir ağızdan "Bizim bir bilgimiz yok" dedi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Yıldırım Demirören ve kardeşi Fikret Tayfun Demirören katıldı. 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan açılan davada Erdoğan ve Tülin Demirören ile oğulları Yıldırım, Fikret Tayfun Demirören ve kızları Meltem Oktay ile şirket çalışanı Demir Toros Doruk’ın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mahkemede yaptığı savunmasında Fikret Tayfun Demirören üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Yargılamaya konu yerin Taksim Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş.’ye ait olduğunu ifade eden Demirören, “Biz yönetim kurulu olarak yapılması gerekenleri tespit edip karar aldık, uygulaması ise yetkililerimiz tarafından yapıldı. O yüzden teknik olarak detay bilmiyorum” dedi.

Yıldırım Demirören: Bilgi sahibi değilim

Radikal Gazetesi muhabiri Fatih Yağmur'un haberine göre, Yıldırım Demirören de savunmasında kardeşinin söylediklerine aynen katıldığını belirtti. Yönetim kurulu olarak karar verdiklerini belirten Yıldırım Demirören, uygulamanın da yetkili kıldıkları Toros Doruk tarafından yerine getirildiğini anlattı. Yıldırım Demirören, “konuyla ilgili fazlaca bilgi sahibi değilim” dedi. Demirören’in avukatı Cemalettin Mutlu da savunmalara katıldığını, esasa ilişkin savunmayı da yazılı olarak sunacaklarını kaydetti. Mutlu, duruşmaya gelmeyen 4 sanığın mazeretleri olduğunu belirterek, “sanıklar birçok şirketin başındadır ve bir çok inşaatları vardır her bir inşaatın başında durup denetlemeleri mümkün değildir. Profesyonel çalışanlarına bu durumu bırakmışlardı” dedi. Mazeretleri kabul eden mahkeme, duruşmaya gelmeyen diğer sanıklar Demir Toros Doruk, Erdoğan Demirören, Tülin Demirören ve Meltem Oktay’ın ifadelerinin alınabilmesi için duruşmayı erteledi.

'5 yıla kadar hapis isteniyor'

İddianamede, İstanbul 2. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun suç duyurusuna göre, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Beyoğlu 'ndaki Hüseyinağa Mah. Atıf Yılmaz Sokak'taki yer alan taşınmazın onaylı projesine aykırı olarak izinsiz yıkım yapıldığı belirtildi. Bodrum kata inen merdivenler moloz dolu olduğu için alt kata inilemediği çatı katının açılarak binadaki tahribatın artmasına sebebiyet verdiği, bu tahribatın aynı adreste bulunan 3.nolu parselde yapılan inşaattan kaynakladığının tespit edildiği ve bu hususta gerekli rapor ve tutanakların tutulduğu ifade edildi. İddianamede, söz konusu her iki parselde yer alan taşınmazın, Taksim Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik Anonim Şirketi Ortakları olan Yıldırım Demirören, Erdoğan Demirören, Fikret Tayfun Demirören, Tülin Demirören ve Meltem Okay adına kayıtlı olduğu tespit edildiği, diğer şüpheli Demir Toros Doruk'un ise belirtilen şirketin yetkili temsilcisi olduğu anlatıldı. Doruk'un ifadesinde, inşaatla kendisinin ilgilendiğini, gerekli izinler doğrultusunda belirtilen uygulamaları yaptıklarını savunarak suçlamayı reddetse de koruma kurulu raporuna göre de şüphelilerin atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin, 2863 sayılı 65/b. Maddesi uyarınca hapisle cezalandırılmaları istendi.