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Kültür-Sanat

Demirkubuz Türk festivallerinden sonra Oscar'a da katılmayacak

Demirkubuz, 'Benim filmimi seçmemişler. Bundan sonra Oscar’a da film yok' diye yazdı

29 Eylül 2012 14:18

Geçen hafta 19. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yarışan son filmi “Yeraltı”ndan beklediği ödülleri alamayınca jüriye “Gerzek” diyen yönetmen Zeki Demirkubuz, son olarak Oscar jürisine tepki gösterdi.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; Demirkubuz, Altın Koza’da Ferzan Özpetek başkanlığındaki jüriye kızıp twitter sayfasına, “Bu filmleri kendileri jürilik yapsın diye çektiğimi zanneden gerzeklerden çok sıkıldım artık. Bundan sonra Türk festivallerinde yarışmak yok” diye yazmıştı.

Demirkubuz, filmini Türkiye’yi “Oscar Akademi Ödülleri En İyi Yabancı Film Adayı” yarışmasında temsil edecek filmi seçen jüriye gönderdi. Ancak aralarında Yılmaz Atadeniz, Osman Sınav, Atalay Taşdiken, Sevil Demirci, Mehmet Altıoklar, Dolunay Soysert ve Yusuf Sezgin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 14 kişilik Oscar jürisi de Demirkubuz’un, “Yeraltı” filmi yerine İsmail Güneş’in “Ateşin Düştüğü Yer” filmini Türkiye’yi Oscar’da temsil etmesi için seçti. Bunun üzerine Demirkubuz, yine twitter sayfasından tepki göstererek, “Benim filmimi seçmemişler. Bundan sonra Oscar’a da film yok” diye yazdı.

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