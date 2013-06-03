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Kültür-Sanat

Demirkubuz: Bu ülke için sinemayı bırakıyorum, artık çapulcuyum

Yönetmen Zeki Demirkubuz, protesto yapan eylemcilere 'çapulcu' diyen Başbakan'ı eleştirdi ve sinemayı bıraktığını söyledi

03 Haziran 2013 13:45

Gezi Parkı’ndaki eyleme destek veren sanatçılar, dün akşam saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde biraraya geldi.  Aralarında Zeki Demirkubuz, Selma Ergenç, Rıza Koçaoğlu, Barış Falay, Melike Güner, Suzan Aksoy, Uluç Bayraktar, Demet Evgar, Devrim Evin, Nedim Saban gibi bir çok ünlü ismin bulunduğu grup burada basın açıklaması yaparak basını eleştirdi.

 

'Bu ülke için hapis yattım, şimdi de sinemayı bırakıyorum'

 

Grup adına konuşan usta tiyatrocu Şebnem Sönmez, yaşanan olayları eleştirerek ”Gezi Parkı Direnişi’yle başlayan süreçte, basının tarafsız haber ilkelerini hiçe sayan sansürcü ve yanlı bir tutum sergilediklerini“ söyledi. Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz ise Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Birkaç çapulcu” açıklamasına gönderme yaparak, “Olayları duyduğumda 2 veya 3 gün önce Avusturya’daydım. Bu olayları duyduğumda Suriye ile sşavaşa giriyoruz sandım. Bu kadar kötüydü haberciliğimiz. Ben bu ülke için hapis yattım. Şimdi de bu ülke için sinemayı bırakıyorum. Bundan sonra çapulcuyum’’ diye konuştu.
Sanatçıların aralarında bulunduğu grup zaman zaman “Sanatın patronu sanatçılardır”, “Yandaş medya istemiyoruz” sloganları attı.

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