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Spor

Demirkol: Yediği 7 gole rağmen Rybka yıkılsa, şu anda lig rekorundan bahsediyor olacaktık

"Rybka ayakta kalmasa..."

15 Mayıs 2018 17:09

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Karabük deplasmanında aldığı 7-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'la averajını eşitlemesine dikkat çeken Demirkol'un Fanatik gazetesinde yer alan yazısı şöyle:

"Aykut Kocaman’ın 4-4-2’sinde Aatif’ın aldığı rol ve Fernandao’nun cüretkarlığı belirgin oldu. Orta saha oyuncuları topla çabuk olsa, galibiyet daha da farklı olabilirdi. Yine de son hafta senaryosu için gerekli averaj yakalandı.

Rakibin durumu ne olursa olsun, kupa hayal kırıklığından sonra bu kadar konsantre olup maça çıkmak kolay değil. Hem de şampiyonluk yarışında önünde 2 büyük engel varken. Kocaman’ın 4-4-2’sinde Aatif’ın aldığı rol ve Fernandao’nun cüretkarlığının rolü belirgin oldu. Fenerbahçe 2 santrforla savunma göbeğini meşgul ederken, oyunu iki kanatta genişletmeyi de ihmal etmeyince Aatif ve Soldado merkezde ince işlere girişti. Bu, Karabük pozisyonunda bir takım için kolay kontrol edilebilir bir oyun değil.

Rybka ayakta kalmasa...

Fark erkenden arttı. Karabük’ün gardı iyice düştü. Tabii yine merkez orta sahanın topla çabuk olamayışı Fenerbahçe’nin bulabileceklerinin mümkün olanın altında kalmasına yol açtı. İkinci yarıda doğal olarak Karabük savunması ceza sahası içine gömüldü. Fenerbahçe baskıyı artırdı ama beceri eksikliği ve Rybka’nın ayakta kalışı rekor bir farkı engelledi. Fenerbahçe yine de hayal ettiği son hafta senaryosu için gerekli averajı yakaladı.

Gecenin sorusu

En azından iç sahada çift santrafor denemez miydi? Karabük’ün bu durumuyla Fenerbahçe’yi kaç kere geri koşturduğuna bir bakın. Kocaman, özellikle savunmasına ön alan baskısı ve becerisi anlamında güvenmiyor.

Maçın starı

Aatif farkı yaratan oyuncuların başında geliyor. Karabük savunmasının arasına girişleri, pas ve şut denemeleri, attığı goldeki hızlı bileşik hareketi... Onu zorlayacak oyuncu ikinci golündeki olağanüstü vuruşuyla Fernandao.

Maçın olayı

Yediği 7 gole rağmen kurtardığı pozisyonlarla Rybka. O da yıkılsa şu anda lig rekorundan bahsediyor olacaktık belki de...

Kısa mesaj

Soldado'dan yararlanmak lazım. Fenerbahçe'nin oyununu iyileştiren o."

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Mehmet DemirkolFenerbahçeKarabüksporRybkakaleci7 gollig rekoruyıkılmadı

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