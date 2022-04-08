Demirkol’dan Spor Yasası yorumu: Bu işler boş, uygulanmayacağı kesin; çıkıp orada okuyanlar zaten futbolcuyken de şovdan başka bir şey yapmamıştır

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, yeni Spor Yasası'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bazı maddelerin FIFA ve UEFA tarafından kabul edilmeyeceğini söyleyen Demirkol, "Çaycıları başkan yapacaklar" dedi. Demirkol ayrıca, Spor Yasası'nın maddelerini komisyonda okuyan AKP Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan'a da isim vermeden yüklendi.

Türk sporunda ‘devrim’ yaratması beklenen Spor Yasası’nın TBMM’den onay alması ve yürürlüğe girmesi için geri sayım sürerken, ünlü yorumcu Mehmet Demirkol’dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Socrates’in Youtube kanalında yayınlanan "Oyna devam" programında Spor Yasası ve maddelerini değerlendiren Mehmet Demirkol, bazı maddelerin UEFA ve FIFA engeline takılacağını söylerken Spor Yasası’nın Türkiye’de uygulanamayacağını iddia etti. “Bizde bu tip şeylerin etrafından dolanmalar milli spordur. Bir numara olduğumuz konu budur” diyen Demirkol, “Bu kültürel, ahlaki bir sorun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Spor Yasası’nı komisyonda okuyan AKP Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan’a da isim vermeden tepki gösteren Demirkol, “Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır. Boş boş işlerle uğraştırıyorlar bizi. Bu uygulanmaz" dedi.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları ve Spor Yasası’nın öne çıkan maddeleri:

“Kısa yoldan söyleyeyim uygulanmayacağı kesin olan bir yasa. Daha çıkmadan uygulanamaz. Çok detayı da var bunun. Buradaki maddeler, birçok spor hukukçusuna göre FIFA’dan dönecek. UEFA ve FIFA bunları kabul etmeyecek. Bunlarda değişiklik gerekecek.”

“Bu kültürel, ahlaki bir sorun”

“10 yıllık borç yapılandırmaları var bu kulüplerin. Bunlardan kaynaklanan sorumlulukları, bu yasa yöneticileri sorumluluk alanlarının dışında bırakıyor. Orada bir karışıklık olacak. Ama asıl önemlisi burada bizim bakış açımız bu tip şeylere. Bizde, bütün dünyada olduğu gibi Pro Lisans’ı olmayan teknik direktör takım çalıştıramaz değil mi? Ama ligimizde takımlarında dörtte biri Pro Lisans’ı olmayan hocalar tarafından çalıştırılıyor. Bunu herkes biliyor ama kimse bir şey söylemiyor. Bu kültürel, ahlaki bir sorun.”

“Çaycıları başkan yapacaklar”

“Peki şimdi ne olabilir? Bu yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları. Borçlardan kendi servetleriyle sorumlu olmaları. Ben bilmem ne kulübü başkanıyım, oraya 20 milyon dolar taktım. Geliyorlar hiç kimseye sormadan benim 20 milyon dolarıma çökebiliyorlar. Hangi 20 milyon doları olan bir insan böyle bir risk alır? Çaycıları yapacaklar başkan. Yani hiç parası olmayan insanları yapacaklar. Bizde bu tip şeylerin etrafından dolanmalar milli spordur. Bir numara olduğumuz konu budur.”

“Zihniyeti değiştirmezsen, sürekli yasa değişir”

“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zaten anonim şirket değil mi? Bunların resmi olarak teknik iflas durumunda oldukları söylenmiyor mu? Peki, bu teknik iflas varsa neden varlıklarına hala izin veriliyor? Tıpkı Pro Lisans’ı olmayan hocayı çalıştırmak gibi ‘işi görülsün mantığıyla’. Bu yasayla da aynı mantık olacak. Zihniyeti değiştirmezsen, sürekli yasa değiştirmek zorunda kalırsın. Bak Magna Carta kaç yıldır var. Değiştirmeye gerek var mı?”

“Futbolculuklarında da şovdan başka…”

“Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır. Boş boş işlerle uğraştırıyorlar bizi. Bu uygulanmaz.

60 maddelik Spor Yasası’nda öne çıkan başlıklar

-Sadece futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

-Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

-Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

-Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

-Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarındna sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

-Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksümum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

-Bağımlı ve vağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak “Spor Federasyonu” şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

-Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.

-Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.