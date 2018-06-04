Demirkazık'ta 3 dağcı mahsur kaldı (2)

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Demirkazı Dağı\'nda mahsur kalan 3 dağcının İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Klübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş olduğu öğrenildi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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