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Demirkazık'ta 3 dağcı mahsur kaldı (2)

İSİMLERİ BELLİ OLDU Demirkazı Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcının İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Klübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş olduğu öğrenildi

04 Haziran 2018 05:02

İSİMLERİ BELLİ OLDU
Demirkazı Dağı\'nda mahsur kalan 3 dağcının İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Klübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş olduğu öğrenildi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. 

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