Demirer, Tayfur’a 2 ayrı dava açıyor

T24- Ata Demirer, Ferdi Tayfur’un kendisine iftira ettiğini belirterek yüklü bir tazminat davası açıyor. Demirer, bir dava da senaryonun kime ait olduğunun tespiti için açacak

Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Ata Demirer’in “Berlin Kaplanı” filminin gösterime girmesinin ardından Ferdi Tayfur’un benim “Lambalı Saz” senaryomu çalmış iddiasıyla başlayan kavga bitmek bilmiyor.

Tayfur, 3 hafta önce izlediği “Berlin Kaplanı”nın, 2 yıl önce Demirer’e gönderdiği “Lambalı Saz” senaryosuna çok benzediğini belirterek dava açacağını açıklamıştı. Geçen hafta “Senaryo benim” kampanyası başlatan Tayfur, Demirer ve yakın arkadaşı Demet Akbağ’ın hakkındaki açıklamaları üzerine öfkelenip “Yapılan bu ahlaksızca hırsızlığın hesabını soracağım” dedi.

Bundan sonraki gelişme Ata Demirer cephesinden geldi.... Demirer 4. haftasında 1 milyon 778 bin 502 kişi tarafından izlenen filmiyle ilgili Tayfur’un kendisine iftira ettiğini belirterek yüklü bir tazminat davası ve senaryonun kime ait olduğunun tespiti için 2. bir dava daha açacağını açıkladı.

Demirer açıklamasında “Sayın Ferdi Tayfur’un şahsım ve “Berlin Kaplanı” filmim ile ilgili haksız iddiaları iftira ve saldırı boyutuna gelmiştir. Ferdi Tayfur’un şahsımla ve filmimle ilgili iddialarının tamamı asılsızdır, gerçek dışıdır. Bu sebeple, avukatım Aydın Kurban tarafından Sayın Ferdi Tayfur hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bu iftira ve saldırılar beni son derece üzmüştür. Bu nedenle, konunun mahkemelerce incelenerek gerçeğin bir an önce yasal olarak da ortaya konmasını beklemekteyim” cümlelerine yer verdi.