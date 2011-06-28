Demirer: Behzat Ç.’de bedava oynarım

T24 - Çektiği “Eyyvah Eyvah 2” filmi 3 milyon 928 bin 825 seyirciyle bu yılın en çok izlenen filmi olan ve 36 milyon 563 bin 85 TL hasılat elde eden ünlü komedyen Ata Demirer, sıradışı polisiye dizi “Behzat Ç.” hayranı çıktı.





Demirer sezon finalini izlerken dizinin yapımcısına da konuk oyuncu olma teklifinde bulundu. Demirer, Behzat Komiser’i oynayan Erdal Beşikçioğlu gibi konuşarak twitter’a şu mesajı yazdı: Ahhh ahhh bir tane dizim vardı o da tatile girdi. Behzat Ç.’yi özleyeceğim laa! Yeminle laa! Bedava konuk oynarım laa! Eline sağlık yazanın da oynayanların da, setinin de..laaa!”