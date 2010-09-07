T24 LogoT24 Logo
Politika

DEMİREL: ''REFERANDUM BOYUTUNU AŞTI'' ANTALYA (A.A)

07 Eylül 2010 16:31

-DEMİREL: ''REFERANDUM BOYUTUNU AŞTI'' ANTALYA (A.A) - 07.09.2010 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, referandum tartışmalarının çok değişik siyasi mahiyet aldığını belirterek, ''Referandumla ilgili değerlendirme yapmak fevkalade zor. Çünkü referandum tartışması çok değişik siyasi mahiyet aldı. Boyutunu aştı. Başka istikametlere kaydı. Artık milletimizin kararı pazar günü belli olur'' dedi. Bayram tatilini geçirmek üzere eşi Nazmiye Demirel ile Antalya'ya gelen Demirel'i, Antalya Havalimanında Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve bazı yetkililer karşıladı.  Havalimanı VIP salonu çıkışında, Antalyalıların ve milletin bayramını kutlayan Demirel, milletin huzur içerisinde bayramı geçirmesini diledi. Demirel, gazetecilerin referandum sürecine ilişkin sorularına ise şu yanıtı verdi: ''Referandumla ilgili değerlendirme yapmak fevkalade zor. Çünkü referandum tartışması çok değişik siyasi mahiyet aldı. Boyutunu aştı. Başka istikametlere kaydı. Artık milletimizin kararı pazar günü belli olur. Milletimizin verdiği karar, memleketimizin için hayırlı olur, en doğruyu o (millet) yapar.'' Demirel, referandumda oyunun renginin sorulmasına üzerine de, ''Pazar günü belli olur'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24