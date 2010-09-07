-DEMİREL: ''REFERANDUM BOYUTUNU AŞTI'' ANTALYA (A.A) - 07.09.2010 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, referandum tartışmalarının çok değişik siyasi mahiyet aldığını belirterek, ''Referandumla ilgili değerlendirme yapmak fevkalade zor. Çünkü referandum tartışması çok değişik siyasi mahiyet aldı. Boyutunu aştı. Başka istikametlere kaydı. Artık milletimizin kararı pazar günü belli olur'' dedi. Bayram tatilini geçirmek üzere eşi Nazmiye Demirel ile Antalya'ya gelen Demirel'i, Antalya Havalimanında Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve bazı yetkililer karşıladı. Havalimanı VIP salonu çıkışında, Antalyalıların ve milletin bayramını kutlayan Demirel, milletin huzur içerisinde bayramı geçirmesini diledi. Demirel, gazetecilerin referandum sürecine ilişkin sorularına ise şu yanıtı verdi: ''Referandumla ilgili değerlendirme yapmak fevkalade zor. Çünkü referandum tartışması çok değişik siyasi mahiyet aldı. Boyutunu aştı. Başka istikametlere kaydı. Artık milletimizin kararı pazar günü belli olur. Milletimizin verdiği karar, memleketimizin için hayırlı olur, en doğruyu o (millet) yapar.'' Demirel, referandumda oyunun renginin sorulmasına üzerine de, ''Pazar günü belli olur'' dedi.