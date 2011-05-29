-DEMİREL'İN SÖZÜNE ATFITA BULUNDU KAYSERİ (A.A) - 29.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ''MHP, CHP onlar bu ülkede zulmettiler, terör estirdiler. Onlar toklukla açlıkla bu milleti terbiye ettiler. Zaten CHP demek, Sayın Demirel'in bir lafı var (CHP'nin iktidarında sütü olan ineğin sütü kurur) diyor. Onun lafı. CHP bu'' dedi. Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Göreve geldiklerinde parada altı sıfır olduğunu ve iktidarda MHP'nin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Onun yanında bürokratlardan kim vardı? Şu an Kılıçdaroğlu'nun yanındakiler, onlarla beraber çalıştılar, bu sıfırları öyle koydular. Eskiden 'milyoner' diye zengine denirdi. Tuvalete 1 milyona 2 milyona gider hale geldik. Ama altı sıfırı attık, paramızını onurunu kurtardık. Biz gerçeklerle konuşuyoruz. MHP'den 230 milyar dolar milli gelirle aldık. Şimdi 740 milyar dolar. Kişi başına milli gelir, 3 bin 400 liradan 10 binin üzerine çıktı. Devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü, şimdi yüzde 7 oldu. Aradaki yüzde 56 vatandaşımın cebinde kalıyor. Enflasyon yüzde 30'du yüzde 4 oldu. Aradaki fark Ayşe ablamın, Fatma ablamın cebinde kalıyor. IMF'den 30 milyor dolar borç aldılar. 23,5 milyar dolar borç devrettiler. IMF'den bize 23.5 milyar dolar borç devredilmişti. Ödedik, ödedik şu anda 4,9 milyar dolara düştü. Beş, beş, onu da öderiz ama çok düşük bir faiz olduğu için onu da 2013 Nisan'ına kadar öder bitiririz. Milli Bankamız Merkez Bankası. Bunlar milliyetçi değil mi? Bunlar Merkez Bankasını bitirmişlerdi. Merkez Bankasının kasasındaki mevcut paranın yarıdan fazlası zaten Avrupa'daki işçi kardeşimindi. Merkez Bankası'nın kasasında 27.5 milyar dolar vardı. Şimdi Merkez Bankasının kasasında ne kadar para var biliyor musunuz? 95 milyar dolar var. Biz buyuz. MHP, CHP onlar bu ülkede zulmettiler, terör estirdiler. Onlar toklukla açlıkla bu milleti terbiye ettiler. Zaten CHP demek, Sayın Demirel'in bir lafı var, (CHP'nin iktidarında sütü olan ineğin sütü kurur) diyor. Onun lafı. CHP bu. Şimdi Kılıçdaroğlu da bundan olduğunu anladı da (Bizim CHP yeni CHP) diyor. Ama işine gelince 'Ecevit' diyor, işine gelince 'İnönü' diyor. Ben dosyaları önüne koyunca (Yeni CHP) diyor. Değerli kardeşlerim bu akşamdan itibaren televizyon programlarında bütün dosyaları ortaya koyacağız. Bu işin eskisi, yenisi yok. Sizin genlerinizi ortaya koyacağız. Genlerinizi...''