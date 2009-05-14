Demirel'in adayı Cindoruk

Cindoruk: Emanetçi olmam

DP Genel Başkanlığı için şu an 3 aday var. İlk adaylığını açıklayan eski DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk oldu, onu Mehmet Ali Bayar izledi. Sonra da, yerel seçimden sonra alınan oyu (yüzde 5.4) yetersiz bulan ve bu nedenle istifa edeceğini açıklayan Genel Başkan Süleyman Soylu, yeniden aday olduğunu açıkladı.Cindoruk’un adaylığıyla birlikte DP karıştı. Süleyman Soylu ile Aydın Menderes, Cindoruk aleyhine adeta bir karalama kampanyası başlattı. Ve herkes şimdi, merkez sağın doğal lideri Süleyman Demirel'in ne düşündüğünü merak ediyor.Bu sorunun yanıtını Demirel ile görüşen Vatan gazetesi yazarı Bilal Çetin verdi. Çetin, bugün (14 Mayıs 2009) yayımlanan yazısında şunları aktardı:Dün 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile telefonda konuştuk. Önce şu kısa genel değerlendirmeyi yaptı Demirel: ” Bugün Türkiye’de siyaset bunalımlıdır. Bunun nedeni de orta sağın tahrip olmuş olmasındandır. Geçen 50 sene içerisinde yani 20. yüzyılın ikinci yarısının yüzde 80’inde iktidar olan orta sağ bugün yok olmuş denecek ölçüde tahrip olmuştur. Türkiye’nin kalkınmasının, gelişmesinin yüzde 80’inde orta sağ vardır. Orta sağ hep yüzde 50’lerin üstünde bir oya sahip olmuştur Türkiye’de. En son 79 seçimlerinde yüzde 55’tir Adalet Partisi’nin oyu.12 Eylül darbesi kapattı AP’yi . 10 sene mücadele ettik yeniden ayağa kaldırdık ama dağılmış, parçalanmıştı. Yüzde 27 ile yeniden iktidar yaptık. Ama sonraki yıllarda bilinen sebeplerle dağıldı, dağıtıldı, tahrip edildi. Fakat misyonu duruyor orta yerde. Bu misyona Türkiye’nin çok ihtiyacı var ama orta sağ parti yok.Hayır sayılmaz. İktidar partisi orta sağ parti değildir. İktidar partisi Milli Görüş’ün geliştirilmiş şeklidir. Kurucularına, önderlerine bakın hiçbirinin orta sağ ile alakası yok. İktidar partisi Saadet Partisi’nin bir başka versiyonudur. Zaten o yüzden orta sağ misyonuna ihtiyaç vardır. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ırk ve din meselelerini misyon yapmayan, Cumhuriyet değerlerine Atatürk ilkelerine, Türkiye’nin geleneklerine sahip çıkan bir siyasi harekete ihtiyaç var. Sayın Cindoruk’un söylediklerine dikkat edin, aynı şeyleri söylüyor. Yapılması gereken budur. Yapılması gerekeni yapamazsanız Türkiye rahat edemez. Siyaset işlemez, siyasi partiler rejimi işlemez. İşte iki gün sonra yapılacak olan DP kongresi bunun zemini olacaktır. Bu kongre orta sağın yeniden toparlanması, ayağa kaldırılması için önemlidir. Türkiye için, siyasi partiler rejiminin işlemesi için önemlidir. Sayın Cindoruk ve arkadaşlarının bunu başaracağına inanıyorum.Biz Sayın Cindoruk’la 60’lı yıllardan beri bu mücadelenin içindeyiz. Sayın Cindoruk orta sağda bu toparlanmayı yapabilecek olan başta gelen kişidir. Sayın Cindoruk’u iyi anlamak lazımdır. Eğer isteseydi 1993’te bu misyonun o zaman lideri olurdu. O gün istemedi, kenara çekildi. Ama bugün sistemin işlemesindeki arızaları gördüğü için, orta sağdaki bu toparlanmayı yapmak için yola çıkıyor. Ben de Türkiye’nin bu toparlanmaya ihtiyacı olduğunu bildiğim için bu harekete destek veriyorum. Ayrıca senelerce başını çektiğim siyasi hareketin ölmesine gönlüm razı olmaz. Bugün hem orta sağın hem orta solun toparlanması lazımdır. Türkiye’nin buna ihtiyacı var.Geçmişimde Cumhurbaşkanlığı hüviyetim olmasa oralara da inerim. Ama benim oralara inmeme gerek olacağını da sanmıyorum. O ihtiyacı duyan kişiler gerekeni yapacaklardır. Şu da var ki bu işin neticesi önemli değil, hareketin kendisi önemlidir. DP kongresi sağ duyu ile bu hareketin farkına varırsa varır. Ama varmazsa hareket devam eder ve başka bir yerde yeşerir gelişir, iktidar adayı olur...