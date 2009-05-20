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Politika

Demirel'e çağrı: Bekliyoruz

DP lideri Cindoruk, 'Başta Demirel olmak üzere düşüncemizi paylaşan bütün insanları, herkesi DP'ye çağırıyorum' dedi.

20 Mayıs 2009 03:00

Tempo24

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Başta Demirel olmak üzere bizim düşüncemizi paylaşan bütün insanları, herkesi DP'ye çağırıyorum" dedi. 


Menderes DP'den ayrıldı: Cindoruk emanetçi

Cindoruk, genel başkan seçildiği kongrenin ardından ilk kez geldiği DP Genel Merkezi'nin girişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
DP Genel Merkez binasında 2.5 yıl genel başkanlık görevi yürüttüğünü anımsatan Cindoruk, şunları söyledi:

'Siyasi evimiz açıldı'

"Demokrasi evimize dönerken, coşku ve saygı duyduğum bir kişiye teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. O da bildiğiniz gibi önemli görevler yapmış olan, bu davanın liderliğini yapmış olan Sayın Demirel'dir. Sayın Demirel'i sevgiyle, saygıyla bu eve davet ediyorum. Dilediği zaman gelebilir. Bu demokrasi evini birlikte bayram havası eşliğinde yaşarız.

Bizim geçmişte birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var. Onlara da çağrım var. Artık bizim siyasi evimiz açılmıştır. Daha evvel de açıktı ama yeni bir düşünceyle açılmaktadır. Merkez hareketinin merkezi olmak için açılmaktadır. Herkesi çağırıyorum. Bizim düşüncemizi paylaşan bütün insanları, herkesi çağırıyorum." 

'Birleşme için tabanlar hazır'
 
Anavatan Partisi ile birleşmede nasıl bir takvimin işleyeceğinin sorulması üzerine Cindoruk, "Miladi takvim" diye espri yaptı. Cindoruk, "Hızlı biçimde götüreceğiz. Hukuki engeller var. Bu birleşmeler zor olur. Tabanlar hazır. Hiçbirimizin böyle bir birlikteliğine karşıtlığı yok. Orada
arkadaşlarımızın çoğuyla da zamanında beraber çalıştık" dedi.

'Erdoğan'ın bırakma haberi bir müjde'

Cindoruk, bir gazetecinin, "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, '2015'de görev sürem dolacak, herkes bırakmayı bilmeli' şeklindeki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Müjde sayarım" karşılığını verdi.

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