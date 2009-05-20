Demirel'e çağrı: Bekliyoruz

Tempo24

Menderes DP'den ayrıldı: Cindoruk emanetçi

'Siyasi evimiz açıldı'

'Birleşme için tabanlar hazır'



'Erdoğan'ın bırakma haberi bir müjde'

Cindoruk, genel başkan seçildiği kongrenin ardından ilk kez geldiği DP Genel Merkezi'nin girişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.DP Genel Merkez binasında 2.5 yıl genel başkanlık görevi yürüttüğünü anımsatan Cindoruk, şunları söyledi:"Demokrasi evimize dönerken, coşku ve saygı duyduğum bir kişiye teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. O da bildiğiniz gibi önemli görevler yapmış olan, bu davanın liderliğini yapmış olan Sayın Demirel'dir. Sayın Demirel'i sevgiyle, saygıyla bu eve davet ediyorum. Dilediği zaman gelebilir. Bu demokrasi evini birlikte bayram havası eşliğinde yaşarız.Bizim geçmişte birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var. Onlara da çağrım var. Artık bizim siyasi evimiz açılmıştır. Daha evvel de açıktı ama yeni bir düşünceyle açılmaktadır. Merkez hareketinin merkezi olmak için açılmaktadır. Herkesi çağırıyorum. Bizim düşüncemizi paylaşan bütün insanları, herkesi çağırıyorum."Anavatan Partisi ile birleşmede nasıl bir takvimin işleyeceğinin sorulması üzerine Cindoruk, "Miladi takvim" diye espri yaptı. Cindoruk, "Hızlı biçimde götüreceğiz. Hukuki engeller var. Bu birleşmeler zor olur. Tabanlar hazır. Hiçbirimizin böyle bir birlikteliğine karşıtlığı yok. Oradaarkadaşlarımızın çoğuyla da zamanında beraber çalıştık" dedi.Cindoruk, bir gazetecinin, "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, '2015'de görev sürem dolacak, herkes bırakmayı bilmeli' şeklindeki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Müjde sayarım" karşılığını verdi.