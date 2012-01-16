-Demirel'den taziye mesajı gönderdi ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı dolayısıyla Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, oğlu Serdar Denktaş ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na taziye mesajı gönderdi. Demirel, Aydın Denktaş'a gönderdiği taziye mesajında, ''Kıbrıs davasının kahramanı, KKTC'nin kurucusu, büyük mücadele adamı, aziz dostum ve kardeşim Rauf Denktaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Mücadelesi sırasında kendisini hiç yalnız bırakmayan siz değerli eşi hanımefendiye, ailenizin tüm fertlerine ve onu sevenlere başsağlığı ve sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı. Süleyman Demirel, Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'a, gönderdiği mesajında da Kıbrıs davasının kahramanı, Türk dünyasının büyük lideri Rauf Denktaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, Denktaş'ın vatanseverliği, davasına bağlılığı ve hizmetlerinin unutulmayacağını ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Veysel Eroğlu'na da taziye mesajı gönderen Demirel, şunları kaydetti: ''Kıbrıs davasının kahramanı, değerli devlet ve siyaset adamı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Türk dünyasının, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının büyük lideri, aziz dostum ve kardeşim Rauf Denktaş'ın ebediyete intikali dolayısıyla şahsınızda Kıbrıs halkının, ailesinin ve onu sevenlerin acılarını paylaşırım. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim.''