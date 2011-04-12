-DEMİREL'DEN HABERAL İLE İLGİLİ YANIT İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ''Ergenekon'' davası sanığı Mehmet Haberal'ın milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin soru üzerine ''Biraz başka şeylerle uğraşın'' dedi. Demirel, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (Marmara Grubu Vakfı) tarafından yarın Wow İstanbul Oteli'nde düzenlenecek ''14. Avrasya Ekonomi Zirvesi'' toplantısına katılmak üzere özel bir uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Demirel, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının ''Mehmet Haberal'ın milletvekili adayı olarak gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ''Biraz başka şeylerle uğraşın'' yanıtını verdi. Marmara Grubu Vakfı yöneticileri, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda karşıladıkları Demirel'in elini öptü. Süleyman Demirel, daha sonra özel bir araca binerek, Amerikan Hastanesinde tedavi gören kardeşi Şevket Demirel'i ziyaret etmek için alandan ayrıldı.