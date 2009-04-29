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Politika

Demirel'den '1 numara' tepkisi

9. Cumhurbaşkanı Demirel, '1 numara olduğunuz söyleniyor. Siz misiniz?' sorusuna gülerek, “Delirmişler" karşılığını verdi

29 Nisan 2009 03:00

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1 numara olduğunuz söyleniyor sorusuna “Delirmişler" karşılığını verdi

Özel Gürçağ Okullarının Ümitköy’deki yerleşkesinin açılış törenine katılan Süleyman Demirel, burada yaptığı konuşmada, eğitime katkılarından dolayı Gürsoy ailesine teşekkür etti ve kutladı.

"Bu ülkede ne varsa bunun içerisinde, bunun meydana gelmesinde büyük Atatürk’ün işaretini bulursunuz" diyen Demirel, O’nun işareti üzerine bu ülkenin zorlukları yenip, ortaçağ ülkesinden modern çağ ülkesi haline gelebildiğini ifade etti. Demirel, Gürsoy ailesinin bir üniversite kurması temennisinde de bulundu.

Genel Müdür Hüseyin Gürsoy da yaptığı konuşmada, Atatürk ilkeleri ışığında eğitim vermeye devam edeceklerini ifade etti. Gürsoy, konuşmasının Demirel’e teşekkür ettiği kısımda duygulanarak, konuşmasını sürdürmekte bir süre zorlandı.

Törene gelişinde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Demirel, "27 Nisan e muhtırasının üzerinden iki yıl geçti. Bugün demokrasimizin geldiği nokta nedir?" sorusu üzerine, her şeyin herkesin gözü önünde cereyan ettiğini, özel bir düşünce söylemeye gerek olmadığını ifade etti.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün "Ergenekon" soruşturması kapsamında verdiği ifadeyle ilgili bir soruya ise Demirel, "İfade yok ki ifade alınması var. Soruşturma safhasında. ’Ne söylediğimi söylemem’ diyor. O doğrudur" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bazı basın yayın organlarında bir numara olduğunuz yönünde haberler var" sözlerine ise Demirel, gülerek "Delirmişler" karşılığını verdi.

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