Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, “cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında sorun, açık ya da gizli hep olmuştur” dedi.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sunduğu “Ne Oluyor?” programına konuk olan Kuzu, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında böyle bir sorunu duymadığını belirterek, Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanlığı döneminde, Başbakan Tansu Çiller’le ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. İkisi arasındaki kavgaları hatırlatan Burhan Kuzu, “Demirel, Tansu Çiller’e ‘camdan aşağı atarım seni’ demiş” diye konuştu.

Kuzu'nun dile getirdiği iddiaya ilişkin açıklamaları şöyle: