-DEMİREL ISPARTA'DA MİTİNG İSTEMEDİ ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Isparta'da kendisine destek vermek için düzenlenmesi planlanan; ancak daha sonra ertelendiği açıklanan miting ile ilgili olarak, ''Ben kimseden miting falan istemedim ve iyi bir şey olmayacağını da söyledim. 'Yapmayın mitingi falan. Ben siyasetin içinde değilim. Beni sokmayın siyasetin içine' dedim. Onlar da ona uydular. Hadise bu'' dedi. Demirel, kurucularından olduğu ''Balkan Siyasi Kulübü''nün 10. kuruluş yıl dönümü toplantısına katılmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Isparta'da kendisine destek vermek için yapılması planlanan; ancak daha sonra ertelendiği açıklanan miting ile ilgili bir soru üzerine Demirel, Ispartalı hemşehrilerine ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki sevenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. 50 yıla yakın bir süre Türkiye'ye hizmette bulunduğunu belirten Demirel, ''Bana laf söylenmesinden ve benim bir seçim içerisinde olmadığım halde benim karşıya alınmamdan birçok kişi üzüntü duyuyor. Bu üzüntünün mahsulü olarak miting yapalım diye kendileri karar vermiş. Ben kimseden miting falan da istemedim ve iyi bir şey olmayacağını da söyledim. 'Yapmayın mitingi falan. Ben siyasetin içinde değilim. Beni sokmayın siyasetin içine' dedim. Onlar da ona uydular. Hadise bu.'' Türkiye Cumhuriyetini, demokrasiyi, kendini ve ülkenin başında bulunduğu geçmiş dönemleri savunma ihtiyacı hissettiği takdirde ortaya çıkabileceğini ifade eden Demirel, ''Ona yetecek gücüm var'' dedi. Balkan Siyasi Kulübü toplantısına da değinen Demirel, kulübün, Balkanlardaki barış ve güvenliğin daha iyi hale getirilmesi, Balkanların Türkiye dahil Avrupa'nın bir parçası haline getirilmesi için kurulduğunu kaydetti. Kulüpte eski cumhurbaşkanları, meclis başkanları ve başbakanların yer aldığını anlatan Demirel, ''10. yıl dönümüdür bu kulübün. 10. yıl dönümünde dünyada, Balkanlarda ve Avrupa'daki genel durumu gözden geçireceğiz'' diye konuştu.