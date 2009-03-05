Demirel: İktidarın alternatifi yine sağda

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ‘Türkiye’de istikrar isteniyorsa, bu yine sağdan bir alternatif bulmakla mümkündür' dedi.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Türkiye'de istikrar isteniyorsa bu ancak bugünkü iktidara yine sağdan bir seçmen, sağdan bir alternatif bulmakla mümkündür" dedi.



Demirel, Demokrat Parti'nin (DP) Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Ulusoy ve beraberindekileri kabul etti.



Toplumun kendi kendini yönetme düşüncesi ve seçimleri, "insanoğlunun bulabildiği en düzgün ve ileri sistem" olarak niteleyen Demirel, yerel seçimlerde vatandaşın iyi bir seçim yapabilmesinin hizmete talip olanların sayısına bağlı olduğuna işaret etti. İnsanların oturdukları yerin sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirten Demirel, güncel sorunları barındırdığı için halkın yerel yöneticilerle ilişkisinin merkezi yönetimle ilişkisinden daha önemli olduğunu vurguladı.



En önemli şikayet işsizlik



Bugün halkın en önemli şikayetinin işsizlik olduğuna, kentlerin kirliliği ve ulaşım sorununun bundan sonra geldiğine dikkati çeken Demirel, böylece belediyelerin güncel sorunlarının da ortaya konduğunu anlattı. Türkiye'nin imkanlarının çoğaldığını belirten Demirel, bugün bir belediyenin bütçesinin geçmişteki devlet bütçesi kadar olduğunu söyledi.



Demirel, "Demokrat Parti'nin yeniden merkezin lideri olması için ne yapılması gerektiği" konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Bu, siyasi iktidarın bu seçmeni arkasında ne kadar sürükleyeceğine bağlı. Yeni seçmen bulmanız mümkün değil, seçmen bu kadar. Kimin arkasındaki seçmeni alarak ayağa kalkacaksınız? Sizin seçmeniniz nereye gittiyse onu yeniden kendinize çekerek ayağa kalkacaksınız. Onun için evinizi açık, bacanızı tüter tutmanız lazım. Diri durmanız, sabırlı olmanız lazım. Başarı bu günden yarına olmuyor. Türkiye'de istikrar isteniyorsa bu ancak bugünkü iktidara yine sağdan bir seçmen, sağdan alternatif bulmakla mümkündür" diye konuştu.



Küresel ekonomik krize de değinen Demirel, dünyadaki daralmanın Türkiye'ye de etki ettiğini belirterek, "Türkiye bir, iki sene bu sıkıntıları göğüsleyecek. Umalım ki önümüzdeki zaman içerisinde Türkiye daha çok sıkıntılara gitmesin" dedi.



Ulusoy da uzun zamandır Çankaya'da yaşayan bir kişi olarak ilçenin yıllardır hizmet almadığını gördüğünü ifade ederek, Çankaya'yı özlenen haline kavuşturmayı amaçladığını anlattı. Çankaya'da "hilesiz, hurdasız bir yönetim" sözü veren Ulusoy, Demirel'in destek ve tavsiyelerini istedi.



Demirel, DP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Ercan Turşucular ve beraberindekileri de kabul ederek, bir süre görüştü.

