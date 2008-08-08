Demirel hasret giderdi

ANKARA - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, uzun bir aradan sonra ilk kez Meclis'e gelerek TBMM Başkanı Köksal Toptan ile 40 dakika görüştü. Güncel siyasi gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Demirel'in Toptan'a "Bugün dünden daha iyidir. Yarın bugünden de iyi olacaktır" dediği öğrenildi.



MECLİS ÇALIŞMALARINI KONUŞTUK



Demirel dün Toptan'ı makamında ziyaret etti. "Devran" adlı kitabını da Toptan'a hediye eden Demirel, Meclis Başkanlığı'nda birinci yılını doldurması nedeniyle Toptan'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Demirel'in "Seçildiğinizde gelemedim, seneyi devriyesinde geleyim" diyerek ziyaretini bu döneme denk getirdiği belirtildi.

Demirel görüşme öncesinde "Bu Meclis'te çok hatıralarımız var. Ve her şeyden önemlisi bu Meclis, Cumhuriyet'in kalbidir. Varlığı Cumhuriyet'in teminatıdır. Hürlüğü geleceğimizin teminatıdır" diye konuştu. Demirel görüşmenin içeriğiyle ilgili soruları "Daha çok önümüzdeki sene içinde Meclis faaliyetleriyle ilgili bilgi aldım. Bir de Avrasya ülkeleri ve Balkan ülkeleriyle ilgili Meclis faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk" diye yanıtladı.



GERGİNLİK UZUN SÜRMEZ



Toptan da Demirel'in Meclis'i çok güzel ifade ettiği belirterek, Demirel'in sözlerinin tarihe ışık tutacağını söyledi. TBMM'nin Türkiye'nin kalbi olma zeminini hiç kaybetmediğini vurgulayan Toptan, "Bu parlamento açık kaldığı sürece Türkiye'nin çözemeyeceği sorun olamaz diye düşünüyorum" dedi. Toptan, kapıda karşıladığı Demirel'e ayrılırken de aracına kadar eşlik etti.

Demirel ayrılırken gazetecilerin "TSK ile CHP arasındaki gerilimi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Uzun sürmez gerginlik. Bugün-yarın açılır" yanıtını verdi.



