-DEMİREL: ''ÇİN'DEN HİNT'TEN DUYULUR'' İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, CHP'nin, aday listelerine ilişkin kendisinden görüş aldığı iddialarıyla ilgili, ''Kimsenin benden bilgi almasına ihtiyacı yoktur. Kimin seçime gireceği benim işim değildir, Ben kampanyaya çıkarsam Çin'den, Hint'ten duyulur, Zonguldak bana yetmez'' dedi. Demirel, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen ''14. Avrasya Ekonomi Zirvesi'' sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim sürecinin ekonomiyi etkileyeceğini ifade eden Demirel, paranın ortaya çıkacağını, fiyatların biraz artacağını ve ülkede hareket olacağını söyledi. Demirel, CHP'nin, seçim listelerine ilişkin kendisinden görüş aldığı iddialarının hatırlatılması üzerine, ''Benim durumum, her türlü laf bana izafe edilmesine müsaittir. Her işin sahibi var. O işin sahibi o işi yapıyor. Kimsenin benden bilgi almasına ihtiyacı yoktur. Çalışanları rahat bıraksınlar ve kimin seçime gireceği benim işim değildir. Burası hür bir ülke ise kimin seçime gireceğine neden bu kadar hassasiyet gösteriliyor ki.... Kim isterse seçime girer. Eğer bir vatandaşın seçime girmesi yadırganıyorsa bunu yadırgayanlar aslında kendi haklarını, kendi özgürlüklerini de yadırgıyorlar. Seçime girmek serbesttir, kim isterse girer'' dedi. Bir gazetecinin, ''Sizin CHP'ye öneride bulunduğunuz söyleniyor'' demesi üzerine Demirel, ''Her laf doğru mu canım? Bir sürü insan karnından konuşuyor. Her laf doğru mu? Seçime kim girerse girer, kim girerse başarı dilerim. Ben bu ülkede 15 tane seçime girdim. Çoğunu da kazandım. Seçimin ne olduğunu bilirim'' diye konuştu. -''HABERAL'İ ZİYARET GÜNDEMİMDE YOK''- Süleyman Demirel, Mehmet Haberal'ı ziyaret edeceğine ilişkin haberler olduğu hatırlatılarak, ''Gündeminizde böyle bir ziyaret var mı?'' sorusuna ''Hayır, yok'' yanıtını verdi. Demirel, Haberal'ın Zonguldak'taki kampanyalarına destek vereceği iddialarına ilişkin de ''Çok karnından konuşmuşlar. Ben kampanyaya çıkarsam Çin'den, Hint'ten duyulur, Zonguldak bana yetmez'' dedi. Seçim sürecini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Demirel, her şeyin normal düzen içerisinde gittiğini ifade ederek, ''Sevinilecek bir şey yani... Bizim milletimiz seçimi sever. 18 parti seçime giriyor. En azından 10 bin kişi seçim için müracaat edebiliyor. Bunlar güzel şeyler. Beni sevindiren şeyler bunlar...'' şeklinde konuştu. Yüzden fazla kadın adayın gireceğini belirten Demirel, bir gazetecinin ''Cezaevinde bulunan milletvekili adayları, cezaevinden kurtulabilecekler mi?'' sorusuna, ''Onlar hukukçuların işi. Önce milletin iradesi ortaya çıksın. Bugünden bir takım kimselerin önünü kesmeye mana yok'' dedi.