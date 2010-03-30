Demirel çiftinin 60 yıllık sırrı

T24-

Zaman Gazetesinin haberi şöyle:



Siyasi lakabı 'Baba' olan Demirel'in biyolojik anlamda da "Baba" olduğu öğrenildi. Süleyman-Nazmiye Demirel çiftinin tıpkı Bülent-Rahşan Ecevit ikilisi gibi çocuk sahibi olmadığı biliniyordu. Oysa Demirel çiftinin evliliklerinin ilk yıllarında bir kız çocuklarının olduğu, kısa bir süre yaşadıktan sonra da hayatını kaybettiği belirlendi. İki yaşında vefat eden kız çocuğuna ilişkin bilgilerin devletin resmi kayıtlarına girdiği de öne sürüldü.



Isparta İslamköy'de doğan Demirel, Afyonka-rahisar'da liseyi bitiren parlak bir öğrenciydi. İstanbul'da üniversite kazanmıştı. Ailesi bir an önce evlendirmek istiyordu. Uzaktan akrabası olan Nazmiye Şener ile liseyi bitirir bitirmez nişanlandı. Demirel, Nazmiye Hanım'la nişanlı olduğunu üniversite yıllarında gizli tuttu. İkili, 12 Mart 1948'de evlendi. 62 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin bugüne kadar hiç çocuklarının olmadığı söyleniyordu. Hatta, Nazmiye Hanım'ın çocuk sahibi olamamasına 1951 yılında geçirdiği ateşli hastalık gerekçe gösteriliyordu. Demirel ailesini yakından tanıyan isimlerin açıkladığı tarihî sır bütün bu ezberleri bozdu.



Edinilen bilgiye göre Demirel, siyasete girmeden önce çocuk sahibi olmuş. Demirel çiftinin evlendikten iki yıl sonra bir bebekleri dünyaya gelmiş. Nazmiye Hanım'ın kucağına aldığı kız çocuğu sadece iki yıl hayatta kalabilmiş. 1950-1952 yılları arasında yaşayan çocuğun doğumu da, ölümü de gizli tutuluyor. Çocuğun ölüm sebebi ise bilinmiyor. Demirel ise, konuyla ilgili sorulara cevap vermek istemedi.

