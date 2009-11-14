Demirel: Askeri dönemler dahil böylesi yaşanmadı

T24 - Türkiye´de geniş çapta korkunun hakim olduğunu belirten 9´ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ``Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, askeri dönemler dahil, böylesine korkulu bir dönem yaşanmadı. Türkiye'yi bu duruma düşürenler utansın'' dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası´nın (ATSO) Geleneksel Vergi Ödül Töreni, Konferans Salonu´nda yapıldı. Törene, 9´ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da katıldı.



Konuşmasına, 60 yıl boyunca siyaset yaptığını belirterek başlayan Demirel, devirlerin halkın oyuyla değişeceğini kaydederek, ``İktidarlar halkın oyuyla değişmelidir. Siyaset hayatım boyunca bunun mücadelesini yaptım. Bunun dışında bir şeyi tavsiye etmedim. Ama bir şeyi tavsiye ediyorum eğer bu kadar şikayete rağmen sandık önüne gelindiği zaman icabını yapmazsanız o zaman zulmü hak edersiniz" dedi.

Siyasetin iktidar partisinden ibaret olmadığını söyleyen Demirel, ``İktidar siyaseti sadece kendisinden ibaret sayarsa diğer kurumları susturmak veya etkisiz hale getirmek mecburiyetindedir. Bir ülkede özgür basın, meslek kuruluşları, üniversite yoksa veya bunların hepsi tabela olarak var olup fonksiyonlarını yapamıyorlarsa bu ülkede siyasi muhalefetten her şeyi beklemek yanlıştır. Siyasi muhalefet anlatacak birilerini bulmakta zorluk çeker'' diye konuştu.



'Telefon dinlemeleri zulümdür'





Türkiye´de korku imparatorluğunun oluşturulduğunu söyleyen Demirel, ``Böyle olur mu? 70 milyon insan korkar mı? Korkmaz. Ama maalesef bu hissiyat yaygındır'' dedi. Dünyadaki en önemli aracın telefon olduğunu kaydeden Demirel, kimsenin kimsenin telefonunu dinlemeye hakkı olmadığını kaydetti. Demirel, ``Bir ülkede herkes devlet düşmanı olabilir mi? Bir ülkede herkes rejim düşmanı olabilir mi? Bir ülkenin savcısı, devlet düşmanı olur mu? Yargıtay´ı, kurumları, rejim düşmanı olur mu? Siz birtakım insanların telefonlarını dinleyip, adamları alt alta koyup hapsederseniz bu telefon bir medeni hizmete mi yarar, yoksa bir zulme mi? Bunlar zulümdür. Ülkemde gördüğüm rahatsızlığı içime sindiremedim. İçime sindiremeyince buradan hiçbir şey söylemeden çıksam gitsem kendimle akşam hesaplaştığım zaman rahatsız olurum.''