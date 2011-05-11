-DEMİR'E SORUŞTURMA İZNİNİ YÖK GENEL KURULU VERECEK ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre, ÖSYM Başkanı hakkında soruşturma izni kararı vermeye YÖK Genel Kurulu yetkili bulunuyor. ÖSYM'nin 3 Mart 2011'de değiştirilen yeni kanununun ''cezai hükümleri'' içeren 10. maddesinin 8. fıkrasında, ''Bu kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2 Aralık 1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir'' hükmüne yer veriliyor. Aynı kanunun 4. maddesinde de ÖSYM Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevine son verilemeyeceği ancak atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceğinin Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, Başkan'ın görev süresi dolmadan atandığı usule göre görevden alınabileceği kaydediliyor. YÖK, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından üç aday belirleyerek Milli Eğitim Bakanlığına sunuyor. ÖSYM Başkanı, müşterek kararnameyle dört yıllığına Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Bu arada, YÖK Genel Kurulunun yarın toplanacağı ancak resmi gündeminde ÖSYM Başkanı'na soruşturma izni verilmesine ilişkin konu bulunmadığı öğrenildi. Genel Kurulda, geçen hafta tamamlanamayan konuların ele alınacağı kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin bugün açıkladığı ''takipsizlik'' kararında, ÖSYM Başkanı Ali Demir ile YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında YÖK Başkanlığından soruşturma izni istemişti. Başsavcılık, ÖSYM Başkanı, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında ''görevi ihmal'' ve ''görevin kötüye kullanılması'' iddialarıyla ilgili evrakın, soruşturma izni için 6114 sayılı Yasa gereğince YÖK Başkanlığına gönderilmesine karar vermişti.