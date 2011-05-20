Demir'e 24 saat koruma

T24 - YGS’deki şifre iddiaları nedeniyle tepki çeken ÖSYM Başkanı Demir, Ankara Valiliği’ne başvurarak kendisine koruma polisi verilmesini istedi, istek kabul edildi.







KPSS ile YGS’deki kopya ve şifre iddialarının hedefindeki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Ankara Valiliği’ne yazılı başvuru yaparak “can güvenliği” nedeniyle koruma polisi verilmesini talep etti. Başvuruya yönelik yapılan ön değerlendirme sonucunda Demir’e koruma polisi verilmesi kararlaştırıldı.

Milliyet'in haberine göre; seçimlere yönelik propaganda çalışmaları sırasında muhalefetin ağır biçimde yüklendiği ve istifasını istediği Demir, 1 milyon 700 bin öğrencinin girdiği YGS’de meydana gelen kopya ve şifre iddiaları sonrasında eleştiri oklarını üzerine çekti. Son dönemde başta YGS’ye giren öğrencilerin ve ailelerinin hedefi olan Demir, kısa süre önce Ankara Valiliği’ne dilekçe gönderdi.

Her iki sınavda ortaya atılan iddialar nedeniyle bir anda Türkiye’nin en tartışılan bürokratı haline gelen Demir, ÖSYM Başkanlığı’ndan gönderdiği resmi yazıyla can güvenliğinin tehlikede olduğu belirterek emniyetten koruma polisi tahsis edilmesini talep etti.



‘Risk taşıyor' gerekeçesi

Demir’in talebi valilik ve Ankara Emniyeti tarafından incelendi. Valilik, ön değerlendirmede risk taşıdığı gerekçesiyle Demir’in başvurusuna “olumlu” görüş verdi. Bu görüş üzerine, Demir’e önümüzdeki günlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli bir sivil polis, “koruma polisi” olarak verilecek.



24 saat koruyacak

Koruma polisi 24 saat boyunca Demir’in yanında yer alacak. Hakkında Ankara Valiliği bünyesindeki İl Koruma Komisyonu’ndan koruma kararı çıkarılacak olan Demir, Ankara dışına çıktığı sırada kendi korumasını yanında götürecek ya da Demir’e gittiği kentteki emniyet biriminden geçici olarak koruma tahsis edilecek.

Böylece Demir, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, koruma tahsis edilen ilk ÖSYM Başkanı olacak.



Sarıkaya da başvurdu

Bu arada, ihraç edildiği Van Cumhuriyet Savcılığı’ndan HSYK kararı ile göreve iade edilen Ankara Cumhuriyet Ferhat Sarıkaya da valilikten koruma polisi verilmesini istedi. Bir süre önce Ankara Valiliği’ne dilekçe gönderen Sarıkaya “Özel koruma” stasünden yararlanmayı talep etti. Bu uygulamaya göre, Sarıkaya’nın ev ve işyerine polis kulübesi konulacak. 24 saat boyunca sabit biçimde polisler nöbet tutacak. Ayrıca, Sarıkaya’nın yanında bir sivil koruma polisi yine 24 saat boyunca yakın koruma görevi yapacak. Sarıkaya’nın başvurusu henüz valilik tarafından sonuçlandırılmadı.