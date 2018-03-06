Demirdöküm CEO: Rekor üretim ve satışla yüzde 40 büyüdük

İstanbul, 6 Mart (DHA) - İklimlendirme sektörü şirketi DemirDöküm’ün CEO\'su Alper Avdel, \"2017\'de üretim, satış ve büyümede kendi rekorumuzu kırdık. Hedeflerimizin üzerinde yılı yüzde 40 büyüme ile kapadık\" dedi.

DemirDöküm\'ün 2017 yılı finansal sonuçları ve 2018 hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında, ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısının 50\'ye çıktığını belirten Avdel; \"İhracatımız 2017 yılında yüzde 18 büyüyerek 78 milyon dolara ulaştı. 2018\'de ise faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde satışlarımızı artırıp, ihracatta 100 milyon dolar barajını aşmayı hedefliyoruz\" dedi.

Son iki yılda üst üste yüzde 20’nin üzerinde büyüyen şirket, yatırımın ve büyümenin yılı olarak ilan ettikleri 2017’de Ar-Ge başta olmak üzere fabrika, üretim, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplamda 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

DemirDöküm’ün son 2 yılda ihracatta önemli bir çıkış yakaladığını, başarının 2017’de de sürdürüldüğünü kaydeden DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna ise, “Geçen yıl, son 3 yıldır olduğu gibi ihracatta büyümemizi sürdürdük. İhracatımız 2017 yılında yüzde 18 oranında büyüyerek, 78 milyon dolara ulaştı” açıklamasını yaptı ve ihracat hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

“Hedefimiz termosifondan şofbene, panel radyatörden kombiye kadar ihracatta yakaladığımız başarıyı yeni pazarlarda da devam ettirmek. Latin Amerika’daki varlığımızı geliştirmeye başladık. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler İtalya, Çin, Rusya ve İspanya oldu. Bu yıl da başta İtalya, İspanya ve Hollanda olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde satışlarımızı artırmayı, ihracatta yüzde 25\'lik büyüme gerçekleştirerek 100 milyon dolar barajını aşmayı hedefliyoruz.”

“Markamıza 8 milyon liralık iletişim yatırımı yaptık”

Şirketin Türkiye satışları ve yapılanması hakkında da bilgi paylaşan Ertuna; “Kombi, şofben ve termosifonda liderliğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yeni ürünlerimizi de tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Salon tipi klimalardan sonra ticari klima segmentine (VRF) DVS5 ismini verdiğimiz yeni seri ürün gamımızla iddialı bir giriş yaptık. Türkiye genelindeki yetkili satıcı adedimizi 200’den 229’a, yetkili servis adedimiz ise 195’e çıkararak ailemizi büyüttük. Markamıza 8 milyon liralık iletişim yatırım yaptık” diye ekledi.

İklimlendirme sektörünün 2018’de önemli gündemlerinden birinin ‘ErP Yönetmeliği’ olacağını söyleyen DemirDöküm CEO’su Avdel, AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanan yönetmeliğin Nisan 2018’de Türkiye’de devreye alınmasıyla birlikte konvansiyonel kombiler yerine yoğuşmalı kombilerin zorunlu hale geleceğini söyledi. DemirDöküm’ün beş yıldır bu alanda önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Avdel, “Yönetmeliğin Türkiye’ye, tüketiciye, iklimlendirme sektörüne büyük katkısı olacak. Tüketiciler ve ülkemiz büyük tasarruf sağlarken, yönetmelik sektörde satışları canlandıracak. DemirDöküm olarak, yeni sürece hazırız. Good Design ödülünü alan yoğuşmalı kombilerimizin yanı sıra bu yıl satışa sunacağımız yeni ürün ailemiz ile ErP yönetmeliği sonrasında da liderliğimizi pekiştireceğiz” dedi.

“2018’de hedefimiz yüzde 20’nin üzerinde büyümek”

Kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni doğal gaz gelecek şehirler, eski cihazların değiştirilmesi ve beklenen ErP yönetmeliğinin satışlara olumlu yansıyacağını söyleyen Alper Avdel, \"Sekiz milyon ailenin ilk tercihi olan DemirDöküm için 2018 ‘Dönüşüm yılı\' olacak. Önümüzdeki aylarda \'Kaskad\' pazarı için MaxiCondense adında yeni ürünlerimizi satışa sunacağız. Bu alanda ciddi yatırım planımız var. 2019 yılında yerli üretim ile kaskad alanında hedefimiz liderlik. İkinci yeni ürün grubumuz MaxiAir \'Isı pompaları\' olacak. Grubumuzun bu alanda 50 milyon euroluk yatırımı bulunuyor. Bu yatırım her yıl katlanarak devam ediyor. Bozüyük\'te ısı pompası üretimini de gündeme getireceğiz. Üçüncüsü ise yeni yoğuşmalı kombimiz Atromix olacak. Yeni ürünlerimiz, yatırımlarımız, Türkiye\'de ve dünya genelinde gerçekleştireceğimiz tanıtım çalışmalarıyla tabiri yerindeyse gümbür gümbür geliyoruz. Hedefimiz 2018 yılında da yüzde 20\'nin üzerinde büyümek” diye ekledi.