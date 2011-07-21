T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DEMİR'DEN YÖK'E ZİYARET ANKARA (A.A)

21 Temmuz 2011 13:45

-DEMİR'DEN YÖK'E ZİYARET ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bugün açıklanacak Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı ziyaret etti. YÖK'e, saat 09.30 sıralarında gelen Demir, sınav sonuçlarının bugün saat 14.00'de internetten açıklanacağını söyledi.  YÖK Başkanı Özcan da Demir'in sınav sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla kendisini ziyaret ettiğini belirtti.  Demir, yaklaşık 20 dakika süren ziyaretten sonra YÖK'ten ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24