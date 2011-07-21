-DEMİR'DEN YÖK'E ZİYARET ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bugün açıklanacak Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı ziyaret etti. YÖK'e, saat 09.30 sıralarında gelen Demir, sınav sonuçlarının bugün saat 14.00'de internetten açıklanacağını söyledi. YÖK Başkanı Özcan da Demir'in sınav sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Demir, yaklaşık 20 dakika süren ziyaretten sonra YÖK'ten ayrıldı.