-DEMİR'DEN ÖSYM YIPRATILMASIN ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığındaki şifreleme iddialarına ilişkin,''Hiç kimsenin ÖSYM üzerinden hesap yapmaması gerekir. Ve ÖSYM'yi faydası olmayacak tartışmaların içerisine çekmemesi gerekir. Çünkü biz ÖSYM olarak sadece sınav yapıyoruz, bilgiyi ölçüyoruz. Bu konuda ÖSYM kendi işine odaklanmaya devam edecektir'' dedi. Demir, 27 Mart 2011 günü yapılan YGS soru kitapçığındaki şifreleme iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. ÖSYM'nin kimsenin özel haklarına zarar vermeden, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği her türlü bilgiyi paylaşmayı önemli bir yönetim aracı olarak gördüğünü belirten Demir, Merkez'in sınav güvenliğinden taviz vermeme konusunda da ısrarlı olduğunu vurguladı. ''Hiç kimsenin ÖSYM üzerinden hesap yapmaması gerekir. Ve ÖSYM'yi faydası olmayacak tartışmaların içerisine çekmemesi gerekir. Çünkü biz ÖSYM olarak sadece sınav yapıyoruz, bilgiyi ölçüyoruz. Bu konuda ÖSYM kendi işine odaklanmaya devam edecektir'' diyen Demir, bunun bütün vatandaşlar tarafından net bir şekilde bilinmesini istedi. Öğrencilere artık geleceğe bakmaları ve haziran ayında yapılacak LYS'ye konsantre olmaları önerisinde bulunan Demir, hepsine başarılar diledi. -SORULAR VE YANITLAR- Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Demir, bir soru üzerine 1 milyon 700 bin soru kitapçığının internet üzerinden herkes tarafından görülebileceğini söyledi. Demir, ''(Hiç kimse kendi kitapçığı dışında kitapçık görmeyecek) demiştiniz. Daha ilk sınavda kendi koyduğunuz kuralı ihlal etmiş olmuyor musunuz?'' sorusu üzerine ise ''Ama dikkat edin, hiçbir kişisel bilgiyi vermiyoruz'' dedi. Demir, bir gazetecinin ''Basına verdiğiniz kopyada şifreleme var mı yok mu?'' sorusuna, ''Şifre çok geniş bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. Net bir şekilde açıkladım. Master kitapçığımızda cevap şıkları küçükten büyüğe doğru sıralanmış vaziyette'' karşılığını verdi. Aynı gazetecinin, ''Elimde master kitapçık var. Dediğiniz gibi küçükten büyüğe doğru bir sıralama söz konusu değil, karışık sıralama'' sözleri üzerine Demir, şöyle konuştu: ''Master kitapçığı hiçbirimiz görmedik. O master kitapçıktan türetilmiş basına verilmiş kopya. Master kitapçıktaki doğru cevabın yeri değiştirilmeden, yanlış cevapların yeri karıştırılmış bir kopya dolayısıyla. Sıraya dizdiğinizde yerinde kalan doğru cevap olmakta. Bu hiçbir zaman şifre olarak algılanmamalı. Çok basit bir mantık, dizili bir şeyin saklamak, gizlemek istediğiniz birisini sabit tutup diğerlerini değiştirdiğinizde nerede olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü o yerinde durdu. Dolayısıyla bu bir şifreleme değil. Bu basına sınavdan sonra sınavda kullanılmamış hiçbir kitapçığın verilmemesi düşüncesiyle oluşturulmuş yeni bir kopya.'' ''Peki basına verilen kopyada neden şifre var?'' sorusuna ise Demir, ''Bir şifreleme söz konusu değil'' yanıtını verdi. Gazetecilerin böyle bir tesadüf olamayacağını ifade etmeleri üzerine de Demir, ''40'da 40'dır aslında. Sebebi üç tanesinin sırasının bozulmamasından kaynaklanmaktadır. Ben sadece basına verdiğim kopyadaki doğru cevapların, doğru yerinde olmasından, doğru olmasından emin olmak için bunu yaptım. Başka hiçbir gayesi yok'' dedi. Demir, bir başka soruyu yanıtlarken de 1 milyon 700 bin kitapçığın bugün saat 12.30'dan sonra parça parça ÖSYM'nin internet sitesine konulacağını yineleyerek, adayların kendi kitapçığını 1 dakikada bulabileceğini, istediği bir başka adayın kitapçığıyla da karşılaştırabileceğini vurguladı. Bir başka soruyu yanıtlarken de Demir, YGS değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü, şu anda cevap kağıtlarının görüntülenmesi ve optik okuyucuda okunma sürecinin gerçekleştirildiğini aktardı. Demir, bunun tamamlanmasının zaman olacağını söyledi. Amaçlarının en kısa zamanda sonuçları kamuoyuna duyurmak olduğunu belirten Demir, ''Sonuçlarda hiçbir tereddüt oluşmaması için en yüksek puanı almış belli sayıdaki adayın soru kitapçığı numarası kamuoyuna duyurulacaktır. İnceleyebilirler. Şifre olarak bahsedilen konunun hiçbir şekilde adaylarda görülmediğini, göreceklerdir'' diye konuştu. -''PARMAK İZİ VE GÖZ TARAMASI SADECE EMNİYET TARAFINDAN TOPLANABİLİYOR''- ''Master kopyalarda matematik soruları için geçerli olan şifreleme diğer testlerde de geçerli mi?'' sorusuna Demir, ''Tamamen geçerlidir. Eğer siz küçükten büyüğe doğru sıralama yaparsanız hepsinde bu geçerlidir'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Cevap anahtarı üzerinden sormak istiyorum, buna benzer herhangi bir kitapçıkta da bu şekilde bir dizilim olabilir mi? (Depolardan kitapçıklara baktık) dediniz, yüzde kaç örneklem alarak bu sonuca vardınız?'' sorusu üzerine Demir, şunları söyledi: ''Biz master kitapçık dediğimiz ana kitapçıktan 1 milyon 700 bin kitapçığı oluştururken tabi ki rastgele yerleştirilecek bir algoritma kullanıyoruz. Bu algoritma kapsamında sadece ve sadece rastgele olabilecek biçimde çakışmalar olabilir. Bunların sayılarının çok olmadığını görüyoruz. Bir, iki ancak o kadar. Onların dışında bir çakışma olmayacaktır. Örneklem tabi ki bu kadar kısa zamanda çok fazla değil ama bu incelememiz devam ediyor. Zaten savcılık da bizden belirli sayıda soru kitapçığı almış durumda, orada bunların olup olmadığını tespit etmek bakımından. Tamamen rastgele bir şekilde bu soru kitapçıklarından tutanak karşılığında almış durumda. Onlar da incelemelerini yapacaklar, yapıyorlar.'' Sınav güvenliği konusunda göz taraması ve parmak izi gibi uygulamaların ne zaman hayata geçirilebileceği, çalışmaların ne aşamada olduğu sorusunu da yanıtlayan Demir, parmak izi ve göz taramasının kişisel bilgi niteliğinde olduğu için sadece emniyet güçleri tarafından toplanabildiğini kaydetti. İlgili makamlarla görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Demir, ''Bunun bizim tarafımızdan yapılabilmesi imkanı oluşturduğumuzda, hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz mümkündür'' dedi.