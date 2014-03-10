Demirciköylüler TIR kontrol istasyonuna karşı yürüdü

Akdoğan Özkan

Üçünçü Köprü’ye bağlanacak Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhında bulunduğu için aylardır hafriyat ve otoyol çalışmalarına maruz kalan Sarıyer Demirciköylüler son olarak köy yakınına tehlikeli madde taşıyan TIR’lar için kontrol istasyonunun kurulmasıyla isyan bayrağını çekti.

Demirciköy Kültür ve Çevre Derneği’nin önderliğinde bugün öğlen saatlerinde köy meydanında toplanan Demirciköylüler buradan yol inşaatının bulunduğu noktaya kadar 1 km yürüdüler. Kendilerine destek veren Kuzey Ormanları Savunması gibi gruplar eşliğinde bu noktada bir basın açıklaması yapan 150-200 kişilik grup daha sonra çevreye verilen orman tahribatını ve “Tehlikeli Madde Kontrol Parkı”nı incelediler.

Demirciköylüler adına basın açıklaması yapan Demirciköy Kültür ve Çevre Koruma Derneği üyesi Hamdi Yasaman, “Tehlikeli Madde Kontrol Parkı” ile birlikte radyoaktif ve yanıcı maddelerin yerleşim birimlerinin hemen yanında olacağına dikkati çekerek bunun köy için büyük bir risk olacağının altını çizdi. Yasaman, tehlikeli maddelerin parlaması sonucu ormanların ve köyün yanabileceğini belirtti.

Basın açıklamasında, civarda gerçekleştirilen orman katliamı yetmezmiş gibi köyün dibinde bulunan ve bölgenin simgesi sayılan küçük gölün de yol hafriyatı boşaltılarak kapatıldığı bilgisine yer verildi. Yakın zamana kadar orman yangınlarında helikopterlerin su aldığı göletin “sinek yapıyordu” bahanesine sığınılarak kapatılmasının civarda büyük tepkiye neden olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak T24’e konuşan Demirciköylüler, “Biz buraya beton binalardan, şehrin gürültüsünden ve hava kirliliğinden kaçtık, geldik, yerleştik. 3. Köprü Çevre Yolunun gelip bize uğradığı yetmiyormuş gibi, şimdi de kimyasal tehlike geldi bizi buldu. Bu kadarı fazla, tehlikeyi kapımızda istemiyoruz” dedi.

Grup basın açıklamasının ardından Demirciköy’e dönerek dağıldı.

Demirciköy ve çevresinin sosyal, kültürel ve çevre korumasını sağlamak, köyün kalkınma ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Demirciköy Kültür ve Çevre Koruma Derneği, çevre köylerdeki tüm duyarlı yurttaşları bölge halkının hak ve hukuk mücadelesine destek vermeye çağırıyor.