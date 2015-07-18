Demircan'dan Cübbeli'ye 'oral ilişki' yanıtı: Yoksa onlar da mı bu haramları işliyorlar?

TRT'de Pelin Çift'e konuk olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın İslam'a göre eşler arasında haram olabilecek davranışları sıralarken sarf ettiği ‘İleri derecede oral ilişki’ sözüne kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Oral seks haramdır diye nereden çıkardın?" şeklinde cevap verdi. Bugün ise Cübbeli'ye yanıt veren Demircan, "Eşcinsellerin, lezbiyenlerin, erotik site sahiplerinin rahatsızlık duymalarını anlıyorum fakat basiretsiz Müslümanları anlamıyorum. Yoksa onlar da mı bu haramları işliyorlar?" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, TRT'de Pelin Çift'e konuk olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın ‘İleri derecede oral ilişki haramdır’ sözleri tartışma yarattı. Demircan'ın sözlerine Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü,"Sen buna haram derken nereye dayandın? Duvara dayandın. Nasıl haram diyorsun buna şimdi?" diye tepki gösterdi. Cübbe'liye Demircan yazıl açıklama ile şu yanıtı verdi: "Haramlardan söz edilince inkarcıları, zinacıların, eşcinsellerin, lezbiyenlerin, erotik site sahiplerinin rahatsızlık duymalarını anlıyorum fakat basiretsiz Müslümanları anlamıyorum. Yoksa onlar da mı bu haramları işliyorlar da hatırlatılmasından rahatsızlık duyuyorlar."

Mezhep meselesi dedi

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın 'İleri derecede oral ilişki haramdır' sözlerine kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sert tepki tepki göstermişti. Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu milletin çoğunun başında böyle bir imtihan var. Sen buna haram derken nereye dayandın? Duvara dayandın. Nasıl haram diyorsun buna şimdi? Haram başka caiz değil başka." dedi. Cübbeli Ahmet Hoca, oral ilişkinin mezheplere göre farklılık gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Ali Rıza Demircan, hem Cübbeli'nin sözleri hem de tartışmalara ilişkin yazıli bir açıklama yaptı. Yapması gerekeni yaptğını ve yapmaya da devam edeceğini söyleyen Demircan, "Açıklamalarımla birçok haramın öğrenilmesine vesile olduğum kanaatindeyim" dedi.

'Yoksa onlar da mı bu haramları işliyor'

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan açıklamasında şunları dile getirdi:“TRT1'de katıldığım Gündem Ötesi programında yaptığımız açıklamaların bir çok haramın öğrenilmesine vesile olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple mutluyum. Pek çok teşekkür ve dua aldım. Program sırasında eşler arasında haram kılınan cinsel yasaklara değinirken, moderatörün makul sınırları aşar şekilde gelmesi sonucu açıklamalarımızın bir kısmı sosyal medyada aşağılanarak gündeme taşındı. Yüce dinimiz, eşler arasında regl/ay hali dönemi ilişkisini haram kıldığı gibi anal ve oral ilişkileri de haram kılmıştır. Dini ve tıbbı bir mazeret olmaksızın eşlerin cinsel görevlerinden kaçınmaları da dinimizce haram kılınan işlemler arasındadır. Milyonlarca ailemizin bu haramların biri veya bir kaçını bilmediklerini veya bilerek işlediklerini aldığım on binlerce sorudan biliyordum. Bu nedenle eşler arası haramlara ilişin soruya tam bir ciddiyet içerisinde cevap verdim. Yapmam gerekeni yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Çünkü bu haramların işlenmesi eşleri günahlara batırırken nefretleşmelere, şiddete ve boşanmalara da neden olmaktadır. Pek çok yazılı ve görsel medya insanlarımızı bu haramları işlemeye yönlendirmektedir. Haramlardan söz edilince inkârcıların, zinacıların, eşcinsellerin, lezbiyenlerin, erotik site sahipleri ve pazarlamacılarının rahatsızlık duymalarını anlıyorum, fakat basiretsiz Müslümanları anlamıyorum. Yoksa onlarda mı bu haramları işliyorlar da hatırlatılmasından rahatsızlık duyuyorlar?

Allah'ın haram kıldıklarını öğretmek ne zamandan beri gayr-i ahlakilik oldu. Düzeysizlik ve utanmazlık bu olsa gerektir.

İsviçre'nin saygın gazetelerinden Blick'in fıtrat adına gösterdiği objektif anlayıştan bile yoksun olan cahillerden Allah'a sığınıyoruz.