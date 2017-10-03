Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de bir kamyonet demir yükünü boşalttığı sırada park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi

Kaza, Hürriyet Mahallesi Fırın Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 34 TE 5763 Plakalı Mümin Balcının kullandığı demir yüklü kamyonet, inşaatın önüne yükü boşaltıldığı sırada 34 ACG 958 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü Balcı, araç içerisinden kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyonetin yan yatması ile otomobil kamyonetin kasasının altında kaldı. Otomobilde maddi hasar medyana gelirken otomobil sahibinin kazadan 5 dakika önce aracından indiği öğrenildi. Kamyonetin kasası otomobile daha fazla zarar vermemesi için tahta bir kalas ile desteklendi. Kaza nedeniyle Fırın Sokak bir süre araç trafiğine kapandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

Otomobili zarar gören Uğur Güneş, \'Damper demirleri boşaltırken arabanın üzerine devrilmiş. Aracımı 5 dakika önce park etmiştim. Eve gittim sonra sese çıktım. Kaza olmuş\' diye konuştu.

Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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