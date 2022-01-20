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Demir yolu çalışanları muhtemel bir felaketi önledi: Rayın yerinden çıktığını kar temizliği sırasında fark etti

Kısa süren çalışmanın ardından ray, tekrar yerine oturtuldu

20 Ocak 2022 10:12

Bingöl’ün Genç ilçesinde yağış etkisini sürdürürken, kar temizliği yapan demir yolu çalışanları, yerinden çıkan rayı fark etti. Çalışmanın ardından demir yolu onarıldı.

Genç ilçesinde dün başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de devam ettirdi. Demir yolunu kardan temizleyen ekipler de hemzemin geçitte yerinden çıkan rayı gördü. Kısa süren çalışmanın ardından ray, tekrar yerine oturtuldu.

Yetkililer, kar temizleme çalışmaları sırasında rayın yerinden çıktığının fark edilmesi üzerine onarıldığını söyledi.

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