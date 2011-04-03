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Yaşam

DEMİR: YGS'DEN ŞÜPHE EDİLMESİN ANKARA (A.A)

03 Nisan 2011 14:16

-DEMİR: YGS'DEN ŞÜPHE EDİLMESİN ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, 27 Mart 2011 günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığındaki şifreleme iddialarına ilişkin, ''Hiç bir adayı haksız bir şekilde diğerinin önüne geçirecek herhangi bir uygulama asla oluşmamıştır. Bu nedenle tüm adaylarımızın ve velilerin son derece rahat olmalarını ve gerçekleşmiş olan sınavdan şüphe etmemelerini istiyorum'' dedi.  Prof. Dr. Demir, ''Basında şifre olarak bahsedilen durum hiçbir adayın soru kitapçığı için geçerli değildir. Bütün soru kitapçıkları internet üzerinden kamuoyuna sunulacaktır'' dedi. 

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