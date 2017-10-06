Demir ve demir dışı metal ihracatı ilk 9 ayda 5 milyar dolara yaklaştı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE ihracatı ilk 9 ayda 107 milyar dolara ulaşırken, demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı 5 miyar dolara yaklaştı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Eylül ayı sektör ihracat rakamlarını açıkladı. Sektör geçen yılın tamamında 6,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu yılın ilk 9 ayında 4 milyar 917 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ise Türkiye\'nin gerçekleştirdiği 11 milyar 337 milyon dolarlık ihracatın 522 milyon dolarlık kısmını demir ve demir dışı metaller sektörü gerçekleştirdi. Bu alandaki artış yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatının bir önceki senenin aynı dönemine göre Ocak - Eylül arasında ise yüzde 3,6\'lik artış yaşandı.

ALÜMİNYUM İLK SIRADA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, Eylül\'de alt sektörler ihracatında alüminyumun 156 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer alarak toplam sektörün ihracatının yüzde 36,3\'ünü oluşturduğunu söyledi. İDDMİB genel ihracatında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6\'lık artış görüldüğünü anlatan Mertöz, “Yapılan ihracat miktarı kilogram bazında geçen yıla göre aynı kalsa da kalmasına rağmen değer olarak artış gösterdiği için birim fiyatlar 3.45\'ten 3.76\'ya yükseldi. Son çeyrekte ihracatımızın daha da yüksek oranda artacağına inanıyoruzö dedi.

AVRUPA\'YA İHRACATTA İVME YAKALANDI

2017 başından itibaren Avrupa\'ya ihracatta yüzde 13\'lük bir artış kaydedildiğini ifade eden İDDMİB Başkanı Mertöz, sektörde İtalya\'ya yüzde 22, İspanya\'ya yüzde 46 oranında ihracat artışı görüldüğüne dikkat çekti. Mertöz, İspanya\'ya olan artışta alüminyum sektörü ağırlıktayken, İtalya\'ya olan artışta bakır sektörünün payı olduğunu belirtti.Mertöz şu bilgileri verdi: “Ocak -Eylül döneminde kümülatif olarak İspanya yüzde 26, İtalya yüzde 20, Bulgaristan\'a ise yüzde 18 ihracat artışı oldu. Özellikle İtalya ve Bulgaristan ihracatımızın artışında bakır ürün gruplarının etkisi büyük oldu. Eylül 2017\'de bakır sektörüne yönelik bazı ürün gruplarında yüzde 50\'lere varan ihracat artışı görüldü. Bu yılın başında hayata geçirilen Bakır Urge projesinin ileriki dönemde bu değer artışına katkıda bulunacağını düşünüyorum.ö

İSKELE KALIPTA BÜYÜK ARTIŞ

Alt sektörler bazında değerlendirmelerde bulunan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, “Eylül\'de geçen yılın aynı ayına göre iskele kurmaya ve kalıplamaya mahsus demir çelikten eşya ihracatında yüzde 120 oranında ihracat artışı yakalandı. Özellikle Birleşik Arap Emirliklerine 2.7 milyon dolarlık ihracat rakamı yakalanarak önceki dönem yapılan 5 bin dolarlık ihracatın çok üzerinde bir başarı yakalandı. Türkiye\'nin BAKİEL\'de Ocak-Eylül 2017 döneminde en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, Almanya\'ya gerçekleştirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,08\'lik bir artış gözlendi\" dedi.