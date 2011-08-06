-DEMİR: SİSTEMDE TEMELLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK VAN (A.A) - 05.08.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili, ''Daha mükemmel bir sınav gerçekleştirmek üzere belki bir iki küçük rötuşumuz olabilir ama sistemde temelli bir değişiklik olmayacak'' dedi. ÖSYM, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde YYÜ Senato Salonu'nda ''Sınav Güvenliği'' toplantısı yaptı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, ÖSYM tarafından yürütülen sınavlardaki güvenlik sınırlarının yereldeki organizasyonları konusunda, rektörlerle Van'da bir araya geldiklerini söyledi. Bölge üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda rektörlerle görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini vurgulayan Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti: ''Bugünkü gündemimiz, ağırlıklı olarak geçtiğimiz süreçte yerelde yaşanan tecrübeleri dinlemek ve onun ışığında gelecekteki sınavlarımızı koordine etmek. Buradaki ana hedefimiz de sınavın tüm Türkiye'de adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Ben ev sahipliği yapan YYÜ Rektörü Peyami Battal hocama ve uzaktan gelerek, ÖSYM'nin yaptığı sınavlara hassasiyet gösteren sayın rektörlerime çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının, hem Türkiye'deki sınav organizasyonlarına hem de bu bölgedeki sınav organizasyonlarına bir katkı sağlayacağına inanıyorum.'' Gazetecilerin, ''Kopya ve şifre iddialarının ardından sınav sisteminde bir değişiklik olacak mı?'' sorusuna Demir, ''Hayır, ÖSYM yeterli tecrübeyi edindi. Daha mükemmel bir sınav gerçekleştirmek üzere belki bir iki küçük rötuşumuz olabilir ama sistemde temelli bir değişiklik olmayacak. Şu an uyguladığımız, 'her adaya farklı bir soru kitapçığı' uygulaması gerçekten sınav adaletini sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun çok net bir şekilde sonuçlarını aldık. Bunu burada rektörlerimizle de paylaşacağız'' yanıtını verdi. Demir'in açıklamasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, ÖSYM Sınav Hizmetleri Başkanı Turgay Karadere, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoğulları, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Belenli, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alper ve Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu katıldı.