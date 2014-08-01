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Dünya

Demir Kubbe için ABD'den İsrail'e 225 milyon dolar yardım

ABD Senatosu, İsrail'in füze savunma sisteminin yenilenmesi için yapılacak yardımı onayladı

01 Ağustos 2014 23:54

Pentagon'un, İsrail'e cephane sevkiyatı yapılacağını duyurmasından bir gün sonra Senato'da yapılan oylamada, İsrail'in füze savunma sistemi Demir Kubbe için 225 milyon verilmesi kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Temsilciler Meclisi'nin yaz tatiline girmeden önce 225 milyon dolarlık yardımı onaylaması bekleniyor. 

Demir Kubbe'nin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemi olduğu biliniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırmaya başladığı 7 Temmuz'dan beri kuşatma altındaki bölgede ölenlerin sayısı bin 500'ü aştı, saldırılarda 8 bin 600 kişi yaralandı.

 

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