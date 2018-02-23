Demir korkuluk kırıldı, 3 metreden dere yatağına düştü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde dere yatağına düşen Seza Yurtseven yaralandı.

Arslanbucak Mahallesi\'nde, Kemer Emniyet Müdürlüğü yanındaki dere kenarında yürüyen Seza Yurtseven, saat 14.00 sıralarında yaslandığı demir korkulukların kırılması nedeniyle yaklaşık 3 metreden dere yatağına düştü. Düşmenin etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan Yurtseven\'in yardım çığlıklarını duyan köpek eğitmeni Aytaç Kandemir, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk olarak İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Karaman geldi. Dere yatağına inen Karaman, Seza Yurtseven\'le konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yurtseven, kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kemer Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.



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