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Demir korkuluğa başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, başı demir korkuluğun boşluğuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye görevlilerinin demirleri kesmesiyle kurtarıldı

25 Kasım 2018 15:41

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da, başı demir korkuluğun boşluğuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye görevlilerinin demirleri kesmesiyle kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) meydana geldi. Fabrikanın önündeki demir korkuluğun boşluğuna, sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeğin havlamasını duyan çevredekiler, hayvanı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, demir kesme makasıyla korkuluğu kesti. Sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, yarasının olmadığı anlaşılınca fabrika sahiplerine verildi. 

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